В Ростовской области начали эвакуацию жителей после атак БПЛА: что известно к этому часу

Подразделения ПВО ликвидировали украинские беспилотники на территории Каменского, Миллеровского и Чертковского районов Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в селе Маньково-Калитвенское обломки одного из беспилотников упали на крышу жилого дома, что привело к повреждению электропроводки. В результате двухквартирный дом остался без электроснабжения.
В связи с угрозой детонации боевой части дрона, застрявшей в кровле, было организовано проведение эвакуационных мероприятий: свои дома покинули 89 человек, в том числе дети, проживающие в этом и 50 окружающих домах. Что известно о ночной атаке на Ростовскую область — в материале URA.RU.
Атака на три района области
Повреждения
В ночь на 28 августа силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников на северные районы Ростовской области. Согласно информации врио губернатора региона, летательные аппараты были уничтожены в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.
Однако полностью избежать последствий не удалось. В селе Маньково-Калитвенское обломки сбитого БПЛА обрушились на крышу одного из жилых домов, повредив электропроводку. В результате дом, рассчитанный на двух хозяев, остался без электроснабжения. Неразорвавшаяся боевая часть дрона застряла в кровле. Территория, где обнаружен фрагмент, была оцеплена, в ближайшее время туда прибудут специалисты саперной группы.
Эвакуация жителей
Из-за обнаружения неразорвавшейся боевой части дрона, застрявшей в кровле здания, было принято решение эвакуировать жителей дома, а также еще 50 расположенных поблизости частных домов. Всего эвакуация затронула 89 человек, среди которых были дети. Большинство граждан временно остановились у родственников и знакомых, тогда как 12 человек, среди которых двое детей, были размещены в пункте временного пребывания, организованном на территории сельского дома культуры.
Вечером сбили беспилотники
Вечером накануне, в промежуток времени с 20:00 до 23:00 по московскому времени, российские силы ПВО успешно перехватили и уничтожили 13 беспилотников, запущенных с территории Украины. В частности, семь беспилотников были ликвидированы в небе над Ростовской областью. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Министерства обороны России.
Днем ранее
Ночная тревога
В ночь на 27 августа Ростовская область также подверглась атаке со стороны украинских беспилотников. Системы ПВО успешно отразили массированный налет, уничтожив 15 дронов ВСУ. В общей сложности по территории России было сбито и перехвачено 26 беспилотников самолетного типа.
Сигнал тревоги прозвучал вечером 26 августа: в 21:46 по московскому времени приложение МЧС России информировало жителей региона о возникновении угрозы, связанной с беспилотниками. Уже около 23:00 в Ростове-на-Дону были слышны взрывы. Один из сбитых дронов упал в самом центре города, на переулке Халтуринском, что привело к возгоранию четырехэтажного жилого дома.
Повреждения
Как сообщил Юрий Слюсарь, в результате атаки минимум семь домов получили повреждения. Так, произошло возгорание кровли многоквартирного дома на площади 250 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 15 жильцов. Всем эвакуированным предложили временное размещение в пункте, организованном на базе одной из городских школ. Режим повышенной опасности был снят только к шести часам утра.
Атакам подверглись не только областной центр. Обломки уничтоженных дронов обнаружены еще в шести муниципальных образованиях: это Таганрог, Новошахтинск, а также Неклиновский, Мясниковский, Миллеровский и Чертковский районы.
В частности, в населенных пунктах Новобессергеневка и Боцманово Неклиновского района фрагменты дронов повредили фасады, кровли и ворота нескольких частных домов, а также припаркованный автомобиль. В Новошахтинске обломки аппарата упали во двор жилого дома, что привело к повреждениям кровель соседних построек и еще одного автомобиля. В одном из домовладений в результате происшествия было нарушено электроснабжение.
