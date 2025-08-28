Депутат думы ХМАО избежал штрафа по уголовному делу о ВНЖ Италии

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев избежал штрафа по делу о неуведомлении правоохранительных органов о наличии вида на жительство в Италии. Суд Мегиона в ходе обжалования приговора в апелляционной инстанции признал его виновным, но наказание не было назначено в связи с истечением срока давности.
«Постановлено считать верным указание на неисполнение Андреевым А.В. возложенной на него установленной законодательством Российской Федерации обязанности по подаче уведомления о наличии у него вида на жительство (документа), подтверждающего его право на постоянное проживание в Итальянской Республике. Андреев А.В. освобожден от наказания на основании п. „а“ ч. 1 ст. 78 УК РФ — за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — прокомментировали в пресс-службе суда.
По решению мирового суда Мегиона Андреев должен был выплатить 100 тысяч рублей. Он не признал себя виновным и настаивает на том, что в ходе рассмотрения дела были допущены процессуальные нарушения. Наличие судимости не позволит ему сохранить мандат депутата окружной думы и членство в партии «Единая Россия».
