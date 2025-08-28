Зеленский требует у Запада 2,5 млн снарядов даже при прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на предоставлении Киеву 2,5 миллиона артиллерийских снарядов, даже если будет введен режим прекращения огня. Об этом сообщил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
"Зеленский сказал мне, что ему нужно 2,5 миллиона снарядов, если будет прекращение огня, и 4,5 миллиона снарядов, если конфликт продолжится», — рассказал Паппергер, его слова приводит Sky News. Он отметил, что тех двух миллионов снарядов которые сейчас производит Европа недостаточно.
Ранее Зеленский заявлял, что на продолжение конфликта с Украиной ему требуется не менее 1 миллиарда долларов ежемесячно на закупку американского вооружения. В марте Евросоюз заявлял о намерении поставить на Украину два миллиона снарядов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.