Зеленский требует у Запада 2,5 млн снарядов даже при прекращении огня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский хочет получать больше снарядов, даже во время режима прекращения огня
Зеленский хочет получать больше снарядов, даже во время режима прекращения огня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на предоставлении Киеву 2,5 миллиона артиллерийских снарядов, даже если будет введен режим прекращения огня. Об этом сообщил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. 

"Зеленский сказал мне, что ему нужно 2,5 миллиона снарядов, если будет прекращение огня, и 4,5 миллиона снарядов, если конфликт продолжится», — рассказал Паппергер, его слова приводит Sky News. Он отметил, что тех двух миллионов снарядов которые сейчас производит Европа недостаточно.

Ранее Зеленский заявлял, что на продолжение конфликта с Украиной ему требуется не менее 1 миллиарда долларов ежемесячно на закупку американского вооружения. В марте Евросоюз заявлял о намерении поставить на Украину два миллиона снарядов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на предоставлении Киеву 2,5 миллиона артиллерийских снарядов, даже если будет введен режим прекращения огня. Об этом сообщил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.  "Зеленский сказал мне, что ему нужно 2,5 миллиона снарядов, если будет прекращение огня, и 4,5 миллиона снарядов, если конфликт продолжится», — рассказал Паппергер, его слова приводит Sky News. Он отметил, что тех двух миллионов снарядов которые сейчас производит Европа недостаточно. Ранее Зеленский заявлял, что на продолжение конфликта с Украиной ему требуется не менее 1 миллиарда долларов ежемесячно на закупку американского вооружения. В марте Евросоюз заявлял о намерении поставить на Украину два миллиона снарядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...