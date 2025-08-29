Опасны ли зеленые помидоры: разбираемся с врачом

Каждый огородник сталкивался с ситуацией, когда сезон близится к концу, а на грядке остается множество зеленых томатов. Они твердые, не хотят краснеть, но при этом выбрасывать урожай жалко. Существует немало рецептов с недозрелыми томатами, но насколько безопасно есть такой урожай? URA.RU спросило об этом гастроэнтеролога, врача-эксперта Лаборатории «Гемотест», Екатерину Кашух.
Почему зеленые помидоры опасны
Главная проблема зеленых томатов даже не в их вкусе. Из-за незрелости помидоры действительно довольно жесткие и обладают кисловатым привкусом. Но ключевая проблема зеленых томатов в том, что в них содержатся вещества, которые в больших дозах могут быть опасны для здоровья.
«Зеленые, недозрелые томаты действительно содержат токсичные вещества — соланин и близкий к нему томатин. В больших количествах они могут вызывать тошноту, боли в животе, диарею, слабость, а также головную боль, спутанность сознания», — объяснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Соланин — это природный гликозид, который вырабатывают многие растения семейства пасленовых. В природе он нужен для защиты плодов от насекомых и животных. Для человека же его избыток в организме ведет к отравлению.
Насколько опасны зеленые помидоры
Важно помнить, что не все зеленые помидоры одинаково вредны. Если плод совсем недозрелый — твердый, горький, насыщенно-зеленого цвета — уровень соланина в нем действительно высок. Но по мере дозревания концентрация этого вещества снижается.
«Если плод слегка не дозрел, концентрация соланина в нем уже, скорее всего, невысока. Она постепенно снижается по мере дозревания», — уточнила Екатерина Кашух.
Это значит, что помидор, сорванный на той стадии, когда он еще не красный, но уже начинает бледнеть и становиться мягче, не несет такого риска, как твердый зеленый плод.
Опасны ли приготовленные зеленые помидоры
Для любителей домашних заготовок есть еще одна хорошая новость: при термической обработке токсины частично разрушаются. Это значит, что вареные, тушеные, жареные, маринованные или соленые зеленые помидоры практически безопасны.
«При термической обработке, например варке, тушении и жарке, часть этих веществ разрушается. Поэтому блюда из зеленых томатов, маринованные, соленые, вяленые — считаются не опасными», — отметила гастроэнтеролог.
Именно поэтому зеленые томаты давно стали традиционным ингредиентом в домашней кухне. Многие семьи делают с ними острые закуски и салаты, а также закатывают помидоры в банки.
Риск отравления зелеными помидорами
Но все же есть слишком много зеленых томатов не стоит. Если переборщить со свежими и недозрелыми плодами, то риск отравления возрастает. Но на практике отравиться зелеными помидорами довольно трудно: такие плоды жесткие, неприятные на вкус, сильно горчат.
«Опасность появляется, лишь если человек съедает много сырых и сильно недозрелых томатов», — подчеркивает Екатерина Кашух. «В небольших количествах слегка недозрелые плоды, особенно если они термически обработаны, не нанесут вреда».
Однако важно помнить, что недозрелые томаты могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника, вызывая дискомфорт. Поэтому людям с заболеваниями пищеварительной системы лучше выбирать полностью дозревшие помидоры.
Опасны ли зеленые сорта помидоров
Не все зеленые помидоры — это недозрелые плоды. Существуют специальные сорта, которые даже в стадии полной зрелости сохраняют зеленую окраску. Их кожица и мякоть остаются зелеными, но это не должно пугать кулинаров.
«Есть сорта помидоров, которые даже при полном созревании не становятся красными. Такие плоды можно есть без опасений за здоровье, главное убедиться, что это именно зеленый сорт, а не просто недозрелый овощ», — уточняет Екатерина Кашух.
Поэтому, если вы купили зеленый томат на рынке или в магазине, стоит уточнить у продавца сорт. Плод «зеленого сорта» по вкусу будет мягче, с характерным сладковатым оттенком, а не горьким, как недозревший.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.