Мэру Владимира грозит 15 лет за связи с «кладбищенской мафией»

Мэру Владимира грозит 15 лет по делу о коррупции
Мэр Владимира арестован до 25 октября
Мэр Владимира арестован до 25 октября
Мэра Владимира подозревают в мошенничестве

Арестованному мэру Владимира Дмитрию Наумову грозит до 15 лет лишения свободы по делу о взятке. Об этом сообщил его адвокат Виталий Ульяненко. Ранее в СК сообщили, что чиновник может быть связан с «кладбищенской мафией».

«Если его вина будет доказана, он понесет наказание по части 6 статьи 290 УК РФ. Наказание может быть назначено в виде штрафа в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей либо лишения свободы на срок от восьми до 15 лет», — поделился адвокат с РИА Новости. 

Наумова арестовали 28 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Под арестом он пробудет до 25 октября. По предварительным данным, мэр может быть связан с «похоронным» делом о коррупции, пишет «Царьград». По версии СК, группа лиц незаконно обогащалась за счет предоставления услуг на местном кладбище, используя для этого государственные ресурсы.

