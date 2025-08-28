Мэру Владимира грозит 15 лет за связи с «кладбищенской мафией»

Арестованному мэру Владимира Дмитрию Наумову грозит до 15 лет лишения свободы по делу о взятке. Об этом сообщил его адвокат Виталий Ульяненко. Ранее в СК сообщили, что чиновник может быть связан с «кладбищенской мафией».
«Если его вина будет доказана, он понесет наказание по части 6 статьи 290 УК РФ. Наказание может быть назначено в виде штрафа в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей либо лишения свободы на срок от восьми до 15 лет», — поделился адвокат с РИА Новости.
Наумова арестовали 28 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Под арестом он пробудет до 25 октября. По предварительным данным, мэр может быть связан с «похоронным» делом о коррупции, пишет «Царьград». По версии СК, группа лиц незаконно обогащалась за счет предоставления услуг на местном кладбище, используя для этого государственные ресурсы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.