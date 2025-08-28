Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что ест мало картошки. Тем не менее, он следит за тем, как растут новые сорта.
«Я вам говорил, что мало картошки употребляю. Но, тем не менее, академики мне иногда подкидывают новые сорта, я смотрю, как они произрастают. Это имеется в виду картофель отечественной селекции», — сказал Лукашенко на совещании в Могилевской области по вопросам развития картофелеводства. Цитату президента приводит «Пул Первого».
Лукашенко подчеркнул, что из-за любви к картошке белорусов в СССР не зря прозвали «бульбашами». Ранее и сейчас в Беларуси картошки потребляют «больше всех» во всем мире. Белорусы всегда умели выращивать овощ как в сельскохозяйственных организациях, так и на личных подворьях, добавил президент Беларуси.
Несколько лет назад в сети завирусилось видео, на котором Лукашенко дает диетические советы по поеданию картофеля. По его словам, вечером овощ нельзя есть с мясом. «Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съешь ты с рыбой там или с селедкой. У нас демократия, свобода слова и свобода желудка», — говорил Лукашенко.
