Удар «Кинжалами» по Киеву переполошил весь Евросоюз: что действительно случилось

Ночью 28 августа российские военные ударили высокоточным оружием, включая ракеты «Кинжал», по украинским военным объектам. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Затем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что удары были нанесены по командным пунктам ВСУ в Киеве и окрестностях.
Уже днем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в результате ночных авиаударов было повреждено здание посольства Евросоюза в Киеве. Она возложила ответственность за это на Россию. В Кремле и МИД РФ отреагировали на соответствующие обвинения и напомнили, что Россия атакую только военные объекты и добавили, что все повреждения гражданских объектов связаны с работой украинских средств ПВО и РЭБ. Подробности инцидента и как на это отреагировали в мире — в материале URA.RU.
Что произошло этой ночью
Официальная версия Минобороны
ВС РФ в ночь на 28 августа нанесли групповой удар высокоточным вооружением по объектам военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Для атаки применялись, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — говорится в официальной сводке ведомства. Там подчеркнули, что целью удара было выведение из строя предприятий, задействованных в обеспечении ВСУ, а также авиационной инфраструктуры противника. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Подробности от подпольщиков
Уже днем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил в разговоре с журналистами, что российские войска нанесли серию массированных ударов по командным пунктам и военной инфраструктуре ВСУ в Киеве и его окрестностях. По его данным, целью атак стали объекты управления, склады вооружения, а также критические узлы логистики.
В Киеве прилетело в завод по сборке дронов Bayraktar.
В Киеве также был зафиксированы два ракетных удара по строящемуся промышленному объекту — заводу по производству дронов Bayraktar. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, а также ряд российских военкоров.
Урсула фон дер Ляйен сообщила о повреждении здания посольства ЕС в Киеве
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X заявила, что в результате ночной атаки было повреждено здание представительства ЕС в Киеве. Сообщалось о выбитых стеклах и обрушенном потолке. При этом она добавила, что персонал не пострадал.
Глава ЕК, а также еврокомиссар по реагированию на кризисы Аджа Лябиб возложили ответственность за повреждения здания посольства на Россию. Само здание представительства располагается в офисном комплексе в центре Киева. По информации европейских структур, оно находится рядом с крупным железнодорожным депо «Укржелдороги». Через это депо проходят транспортировки, в том числе военной техники и вооружений, которые поставляются Украине странами ЕС.
Реакция России и мира
Несостыковки в реакции ЕС по версии Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным объектам на Украине, а ущерб гражданской инфраструктуре связан с работой украинской системы ПВО. Она также подчеркнула, что обвинения в адрес России о нанесении ударов по гражданским объектам не подтверждаются фактами. Кроме того, она обратила внимание, что реакция Евросоюза на сообщения о повреждениях контрастирует с отсутствием реакции на регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры на территории России со стороны ВСУ.
В Кремле также прокомментировали ситуацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные бьют только по военной инфраструктуре, а удары Украины по российской территории затрагивают мирные объекты.
Европейские страны вручили ноту протеста
По факту происшествия временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин был вызван 28 августа в МИД страны для вручения ноты протеста. Как сообщает государственный портал ERR со ссылкой на официальное заявление ведомства, причиной дипломатического шага стали сообщения о повреждении здания представительства Европейского союза в Киеве во время недавних ударов, ответственность за которые эстонская сторона возлагает на Россию.
Подобные шаги предприняты и другими странами: днем ранее Великобритания вызвала российского посла Андрея Келина в Лондоне после заявлений о повреждении здания «Британского совета» (признана нежелательной на территории Российской Федерации) и офиса ЕС в Киеве. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что встреча с российским дипломатом была короткой и прошла без подробных разъяснений. Британская сторона также не предоставила доказательств причастности России к инциденту.
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН
Киев также обратился с просьбой о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу «Поддержание мира и безопасности на Украине». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник. Согласно поступившей информации, официальный запрос поступил в Совет Безопасности в тот же день. Украинская сторона инициировала созыв заседания, ссылаясь на положения Устава ООН.
