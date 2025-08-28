Захарова нашла несостыковки в шумихе по поводу якобы атак России по Киеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова напомнила, что ВС РФ атакуют только военные объекты Украины
Мария Захарова напомнила, что ВС РФ атакуют только военные объекты Украины Фото:

В МИД России напомнили, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным украинским объектам, а ущерб гражданской инфраструктуре в зоне СВО связан исключительно с действиями украинской ПВО. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, реагируя на шумиху западных СМИ в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве после ракетных обстрелов. Она также добавила, что реакция ЕС также контрастирует с обычной реакцией союза на атаки Украины по России.

«В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными Силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга. Выжимка с него размещена в официальном telegram-канале министерства. Она отметила, что реакция ЕС на сообщения о повреждениях контрастирует с отсутствием реакции на регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры на территории России.

Захарова подчеркнула, что обвинения в адрес РФ о нанесении ударов по гражданским объектам, распространяемые представителями Евросоюза и СМИ, не подтверждаются фактами. По данным МИД, российская сторона неоднократно поднимала вопрос о целенаправленных атаках ВСУ на гражданские объекты и террористических актах на территории РФ, в том числе на международных площадках — в ООН и ОБСЕ. Однако в Евросоюзе соответствующей реакции не последовало.

Здание посольства Евросоюза в Киеве оказалось повреждено после ночных авиаударов 28 августа. Ранее в Кремле также подчеркивали, что удары российской армии наносятся исключительно по военной инфраструктуре Украины, а обстрелы гражданских объектов на территории России происходят со стороны ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия сохраняет заинтересованность в переговорах, несмотря на регулярные атаки на мирную инфраструктуру со стороны Киева. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В МИД России напомнили, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным украинским объектам, а ущерб гражданской инфраструктуре в зоне СВО связан исключительно с действиями украинской ПВО. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, реагируя на шумиху западных СМИ в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве после ракетных обстрелов. Она также добавила, что реакция ЕС также контрастирует с обычной реакцией союза на атаки Украины по России. «В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными Силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга. Выжимка с него размещена в официальном telegram-канале министерства. Она отметила, что реакция ЕС на сообщения о повреждениях контрастирует с отсутствием реакции на регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры на территории России. Захарова подчеркнула, что обвинения в адрес РФ о нанесении ударов по гражданским объектам, распространяемые представителями Евросоюза и СМИ, не подтверждаются фактами. По данным МИД, российская сторона неоднократно поднимала вопрос о целенаправленных атаках ВСУ на гражданские объекты и террористических актах на территории РФ, в том числе на международных площадках — в ООН и ОБСЕ. Однако в Евросоюзе соответствующей реакции не последовало. Здание посольства Евросоюза в Киеве оказалось повреждено после ночных авиаударов 28 августа. Ранее в Кремле также подчеркивали, что удары российской армии наносятся исключительно по военной инфраструктуре Украины, а обстрелы гражданских объектов на территории России происходят со стороны ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия сохраняет заинтересованность в переговорах, несмотря на регулярные атаки на мирную инфраструктуру со стороны Киева. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...