В МИД России напомнили, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным украинским объектам, а ущерб гражданской инфраструктуре в зоне СВО связан исключительно с действиями украинской ПВО. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, реагируя на шумиху западных СМИ в связи с повреждением здания представительства ЕС в Киеве после ракетных обстрелов. Она также добавила, что реакция ЕС также контрастирует с обычной реакцией союза на атаки Украины по России.
«В связи с указанными сообщениями хотели бы еще раз подтвердить, что российскими Вооруженными Силами удары наносятся только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ. Ущерб гражданской инфраструктуре является результатом применения Киевом систем ПВО и средств РЭБ», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга. Выжимка с него размещена в официальном telegram-канале министерства. Она отметила, что реакция ЕС на сообщения о повреждениях контрастирует с отсутствием реакции на регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры на территории России.
Захарова подчеркнула, что обвинения в адрес РФ о нанесении ударов по гражданским объектам, распространяемые представителями Евросоюза и СМИ, не подтверждаются фактами. По данным МИД, российская сторона неоднократно поднимала вопрос о целенаправленных атаках ВСУ на гражданские объекты и террористических актах на территории РФ, в том числе на международных площадках — в ООН и ОБСЕ. Однако в Евросоюзе соответствующей реакции не последовало.
Здание посольства Евросоюза в Киеве оказалось повреждено после ночных авиаударов 28 августа. Ранее в Кремле также подчеркивали, что удары российской армии наносятся исключительно по военной инфраструктуре Украины, а обстрелы гражданских объектов на территории России происходят со стороны ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия сохраняет заинтересованность в переговорах, несмотря на регулярные атаки на мирную инфраструктуру со стороны Киева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.