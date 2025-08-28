28 августа 2025

В челябинских лесах созрели черные лисички и грузди. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы рассказывают о хорошем урожае черных лисичек
Челябинцы рассказывают о хорошем урожае черных лисичек Фото:

Грибники продолжают хвастаться сбором необычных грибов в лесах Челябинской области. В соцсетях жители сообщают о найденных черных лисичках и груздях «высокого качества».

«Поехала в кыштымские леса уже к вечеру, так как слух прошел, что опята появились. Не нашла, хотя обнюхала все пеньки. Села на пенек передохнуть, смотрю ...петунья темная под ногами. Подумала, откуда она в лесу? И тут меня осенило — это же черные лисички! Первый раз в живую увидела и собрала мешок. Вот сижу, смотрю, нюхаю, но решиться приготовить что то не могу», — рассказала о своем сборе Светлана Кулева в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».

Позже женщина написала, что преодолела страх перед необычным видом черных лисичек. И не прогадала — теперь это ее любимые грибы.

«Они обалденные, правда. Попробовала сначала просто обжаренные, потом с луком и чесночком, после — с белым хлебом, напоследок — с черным, сверху сметана домашняя. Невероятно вкусные», — поделилась Кулева впечатлениями от вкуса черных лисичек, которые в Европе считаются деликатесом

Грибник Татьяна Гаврилова рассказала, что съездила «на разведку» за грибами в Еткульский район. По ее словам, в этих лесах есть грузди «очень высокого качества».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Грибники продолжают хвастаться сбором необычных грибов в лесах Челябинской области. В соцсетях жители сообщают о найденных черных лисичках и груздях «высокого качества». «Поехала в кыштымские леса уже к вечеру, так как слух прошел, что опята появились. Не нашла, хотя обнюхала все пеньки. Села на пенек передохнуть, смотрю ...петунья темная под ногами. Подумала, откуда она в лесу? И тут меня осенило — это же черные лисички! Первый раз в живую увидела и собрала мешок. Вот сижу, смотрю, нюхаю, но решиться приготовить что то не могу», — рассказала о своем сборе Светлана Кулева в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область». Позже женщина написала, что преодолела страх перед необычным видом черных лисичек. И не прогадала — теперь это ее любимые грибы. «Они обалденные, правда. Попробовала сначала просто обжаренные, потом с луком и чесночком, после — с белым хлебом, напоследок — с черным, сверху сметана домашняя. Невероятно вкусные», — поделилась Кулева впечатлениями от вкуса черных лисичек, которые в Европе считаются деликатесом.  Грибник Татьяна Гаврилова рассказала, что съездила «на разведку» за грибами в Еткульский район. По ее словам, в этих лесах есть грузди «очень высокого качества».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...