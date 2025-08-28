Грибники продолжают хвастаться сбором необычных грибов в лесах Челябинской области. В соцсетях жители сообщают о найденных черных лисичках и груздях «высокого качества».
«Поехала в кыштымские леса уже к вечеру, так как слух прошел, что опята появились. Не нашла, хотя обнюхала все пеньки. Села на пенек передохнуть, смотрю ...петунья темная под ногами. Подумала, откуда она в лесу? И тут меня осенило — это же черные лисички! Первый раз в живую увидела и собрала мешок. Вот сижу, смотрю, нюхаю, но решиться приготовить что то не могу», — рассказала о своем сборе Светлана Кулева в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».
Позже женщина написала, что преодолела страх перед необычным видом черных лисичек. И не прогадала — теперь это ее любимые грибы.
«Они обалденные, правда. Попробовала сначала просто обжаренные, потом с луком и чесночком, после — с белым хлебом, напоследок — с черным, сверху сметана домашняя. Невероятно вкусные», — поделилась Кулева впечатлениями от вкуса черных лисичек, которые в Европе считаются деликатесом.
Грибник Татьяна Гаврилова рассказала, что съездила «на разведку» за грибами в Еткульский район. По ее словам, в этих лесах есть грузди «очень высокого качества».
