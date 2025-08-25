Челябинцы собирают черные лисички — редкий гриб, который считается деликатесом в странах Европы. Об этом рассказала жительница региона.
«Провожаем лето, поехали на озеро. Я, естественно, зашла в лесок. Взяла черные лисички себе, рыжих и ежовиков. Все, как в прошлом году», — рассказала Виктория Валимухаметова в сообществе «
Женщина уточнила, что собирала грибы в прибрежных лесах озера Увильды. Она также отметила, что лес сухой — растениям не хватает влаги.
Вороночники рожковидные, известные также как черные лисички, собирают не только в Челябинской области. Они были замечены в свердловских лесах. Жители Урала публикуют в социальных сетях фотографии с этой находкой и делятся рецептами блюд из данного гриба.
В европейских странах черная лисичка признана изысканным деликатесом, а ее вкусовые характеристики часто сравнивают с такими редкими грибами, как трюфель и сморчок. Представителей высокой кухни привлекают утонченный аромат и мягкая текстура этого гриба. На рынке Европы стоимость 50 граммов сушеных черных лисичек может достигать 200 евро, что эквивалентно примерно 18 тысячам рублей.
