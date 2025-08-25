Челябинцы собирают редкие грибы, которые считают деликатесом в Европе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В челябинских лесах растут грибы разных видов, в том числе редкие черные лисички
В челябинских лесах растут грибы разных видов, в том числе редкие черные лисички Фото:

Челябинцы собирают черные лисички — редкий гриб, который считается деликатесом в странах Европы. Об этом рассказала жительница региона. 

«Провожаем лето, поехали на озеро. Я, естественно, зашла в лесок. Взяла черные лисички себе, рыжих и ежовиков. Все, как в прошлом году», — рассказала Виктория Валимухаметова в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».

Женщина уточнила, что собирала грибы в прибрежных лесах озера Увильды. Она также отметила, что лес сухой — растениям не хватает влаги.

Вороночники рожковидные, известные также как черные лисички, собирают не только в Челябинской области. Они были замечены в свердловских лесах. Жители Урала публикуют в социальных сетях фотографии с этой находкой и делятся рецептами блюд из данного гриба.

В европейских странах черная лисичка признана изысканным деликатесом, а ее вкусовые характеристики часто сравнивают с такими редкими грибами, как трюфель и сморчок. Представителей высокой кухни привлекают утонченный аромат и мягкая текстура этого гриба. На рынке Европы стоимость 50 граммов сушеных черных лисичек может достигать 200 евро, что эквивалентно примерно 18 тысячам рублей.

Грибники считают большой удачей найти черную лисичку
Грибники считают большой удачей найти черную лисичку
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинцы собирают черные лисички — редкий гриб, который считается деликатесом в странах Европы. Об этом рассказала жительница региона.  «Провожаем лето, поехали на озеро. Я, естественно, зашла в лесок. Взяла черные лисички себе, рыжих и ежовиков. Все, как в прошлом году», — рассказала Виктория Валимухаметова в сообществе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область». Женщина уточнила, что собирала грибы в прибрежных лесах озера Увильды. Она также отметила, что лес сухой — растениям не хватает влаги. Вороночники рожковидные, известные также как черные лисички, собирают не только в Челябинской области. Они были замечены в свердловских лесах. Жители Урала публикуют в социальных сетях фотографии с этой находкой и делятся рецептами блюд из данного гриба. В европейских странах черная лисичка признана изысканным деликатесом, а ее вкусовые характеристики часто сравнивают с такими редкими грибами, как трюфель и сморчок. Представителей высокой кухни привлекают утонченный аромат и мягкая текстура этого гриба. На рынке Европы стоимость 50 граммов сушеных черных лисичек может достигать 200 евро, что эквивалентно примерно 18 тысячам рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...