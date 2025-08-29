Самолет «Уральских авиалиний» экстренно посадили в Сочи сразу после вылета

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6-378 из Сочи в Москву, экстренно вернулся в аэропорт. Об этом сообщают очевидцы инцидента.

«Самолет поднялся в воздух лишь в 22:10. Спустя примерно минуту случился хлопок в левом двигателе», — передает слова очевидцев telegram-канал Mash.

Согласно онлайн-табло авиагавани Сочи, рейс U6-378 должен был вылететь в 20:50, однако полет неоднократно откладывался. В итоге лайнер поднялся в воздух спустя почти полтора часа. После возвращения в аэропорт пассажирам предоставили размещение в гостинице.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Уральские авиалинии». Ответ будет опубликован, как только поступит.

