Пермяки Влад Прохоров и Марина Федункив вернутся к своим ролям в продолжении сериала «Универ»

Пермяские актеры снялись в продолжении сериала «Универ» на ТНТ
© Служба новостей «URA.RU»
Пермские актеры Влад Прохоров и Марина Федункив вновь появятся на экранах во втором сезоне ситкома «Универ. Молодые» на телеканале ТНТ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала, премьера новых серий с их участием состоится 8 сентября 2025 года.

«Премьера состоится 8 сентября на ТНТ. Одну из главных ролей исполнит актер из Перми Влад Прохоров. К своей роли в новом сезоне вернется и Марина Федункив, которая сыграет коменданта Тамару», — рассказали в пресс-службе телеканала.

В продолжении ситкома зрителей ждут новые сюжетные линии: студенты МВГУ столкнутся с финансовыми трудностями, будут противостоять вызовам искусственного интеллекта и переживут изменения в составе коллектива. К основным персонажам также присоединятся новые герои, что, как подчеркивают создатели, добавит сериалу свежих конфликтов и неожиданных поворотов.

