28 августа 2025

В ХМАО маляров зовут на вахту в Якутию на заплату от 400 тысяч рублей

Работать маляром предстоит на месторождении
Работодатели ищут маляров в ХМАО для работы на месторождении в Якутии вахтовым методом. Согласно объявлению на портале HH.ru, специалистам обещают зарплату до 432 тысяч рублей.

«Ищем маляра на вахту. Чаяндинское ГКМ — одно из крупнейших на востоке России. Расположено в Ленском районе Якутии. Зарплата от 216 до 432 тысяч рублей», —

сообщается в объявлении на портале.

Для специалистов предлагается график 60 на 30 и обязателен опыт работы от двух лет. Работодатель обещает предоставить полный комплект спецодежды и СИЗ, а также трехразовое горячее питание.

