У самолета «Уральских авиалиний», который экстренно посадили в Сочи, отказал двигатель

Самолет «Уральских авиалиний», который экстренно сел сразу после взлета в Сочи, вернулся в аэропорт. У лайнера отказал один из двигателей. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Airbus A321, выполнявший рейс U6-378 по маршруту Сочи-Москва (Домодедово), вернулся в аэропорт вылета то технической причине, предварительно — отказ одного из двигателей. Благодаря профессиональным и слаженным действиям экипажа посадка выполнена благополучно», — заявили в «Уральских авиалиниях».
Всем 219 пассажирам, которые находились на борту, предоставили гостиницу и горячее питание. Вылет самолета планируется в 06:45 по мск.
