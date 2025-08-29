Альпинистка Наталья Наговицина могла отправиться на пик Победы в Кыргызстане с двойным переломом ноги, полученным еще в мае 2025 года. Об этом сообщил альпинист и триатлонист Александр Ищенко По словам спортсмена, травма была получена Натальей во время подъема на вершину Теке-Тор в результате камнепада.
В горы поднимаются не только профессионалы, но также туристы-любители. Важно придерживаться правил безопасности и знать, как оказать помощь в экстренных ситуациях. В МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при походах в горы и отмечают, что даже опытные туристы не застрахованы от опасности, а неопытные путешественники часто не знают, как действовать в критической ситуации. Как выжить в горах с травмой — в материале URA.RU.
Наговицина поднималась на пик Победы с двойным переломом
Наталья Наговицина могла совершить восхождение на пик Победы в Кыргызстане, скрыв двойной перелом ноги, полученный в мае при подъеме на Теке-Тор. Об этом рассказал альпинист и триатлонист Александр Ищенко. По словам альпиниста, после камнепада у Наговицыной диагностировали два перелома ноги. Именно в тот день все альпинисты с третьим разрядом были срочно подняты для помощи пострадавшей.
Альпинист признался, что был удивлен тем, что его знакомая с такой травмой уже находится на одном из самых сложных пиков Тянь-Шаня — пике Победы. Подобная ситуация крайне опасна как для самого спортсмена, так и для всей группы.
Как выжить в горах
Одно из самых главных правил оказания первой помощи в горах — сохранять спокойствие и не паниковать. Необдуманные действия могут привести к ошибкам, которые усугубят положение пострадавшего и самих спасателей. Также важно выбрать безопасное место для оказания помощи и защиты от внешних угроз.
Перед началом оказания помощи необходимо удостовериться, что ни пострадавший, ни оказывающий помощь не находятся в опасной зоне. В случае угрозы схода камней рекомендуется прижаться головой к скале, избегая смотреть вверх. Если пострадавший находится в сознании, ему следует найти укрытие от непогоды.
При бессознательном состоянии перемещать человека нельзя — спасатели советуют соорудить временное укрытие прямо на месте происшествия. В большинстве случаев точную оценку состояния может дать только врач, но при экстренной ситуации можно попробовать определить характер травмы и оказать базовую помощь.
Первая помощь в горах
При осмотре пострадавшего важно уточнить локализацию боли и аккуратно обследовать поврежденные участки. Начинать обследование с жалоб пострадавшего, осторожно освобождать место ранения от одежды и внимательно осматривать кожу, чтобы выявить скрытые травмы. Особое внимание стоит уделять дыханию и пульсу пострадавшего. При обнаружении кровотечения его нужно срочно остановить.
При отсутствии сознания у пострадавшего необходимо убедиться в проходимости дыхательных путей, контролировать дыхание и чистоту полости рта. Отдельно подчеркивается важность мониторинга цвета и состояния кожи, а также частоты дыхания и пульса.
Важные правила безопасности в горах
Необходимо тщательно готовиться к горным походам и соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает МЧС России. Перед выходом в горы необходимо получать актуальную информацию о маршруте, консультироваться с врачами при наличии хронических заболеваний и выбирать экипировку с учетом погодных условий. Помимо этого, рекомендуется ежедневно тренироваться: бегать, тренировать спину и укреплять выносливость.
«Перед началом маршрута обязательно продумайте все до мелочей: возьмите только необходимые вещи, уделите внимание обуви с толстой рифленой подошвой, а при наличии проблем со здоровьем проконсультируйтесь со специалистом», — говорится в сообщении МЧС России. Ведомство также рекомендует не отправляться в горы в одиночку и обязательно информировать руководителей групп обо всех сомнениях по поводу безопасности маршрута.
