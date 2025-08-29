Как выжить в горах с травмой

Альпинист Ищенко: Наговицина пошла на пик Победы с переломом ноги
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наговицина поднималалась на пик Победы с двойным переломом
Наговицина поднималалась на пик Победы с двойным переломом Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Альпинистка Наталья Наговицина могла отправиться на пик Победы в Кыргызстане с двойным переломом ноги, полученным еще в мае 2025 года. Об этом сообщил альпинист и триатлонист Александр Ищенко По словам спортсмена, травма была получена Натальей во время подъема на вершину Теке-Тор в результате камнепада.

В горы поднимаются не только профессионалы, но также туристы-любители. Важно придерживаться правил безопасности и знать, как оказать помощь в экстренных ситуациях. В МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при походах в горы и отмечают, что даже опытные туристы не застрахованы от опасности, а неопытные путешественники часто не знают, как действовать в критической ситуации. Как выжить в горах с травмой — в материале URA.RU.

Наговицина поднималась на пик Победы с двойным переломом 

Наталья Наговицина могла совершить восхождение на пик Победы в Кыргызстане, скрыв двойной перелом ноги, полученный в мае при подъеме на Теке-Тор. Об этом рассказал альпинист и триатлонист Александр Ищенко. По словам альпиниста, после камнепада у Наговицыной диагностировали два перелома ноги. Именно в тот день все альпинисты с третьим разрядом были срочно подняты для помощи пострадавшей.

Альпинист признался, что был удивлен тем, что его знакомая с такой травмой уже находится на одном из самых сложных пиков Тянь-Шаня — пике Победы. Подобная ситуация крайне опасна как для самого спортсмена, так и для всей группы.

Как выжить в горах 

Одно из самых главных правил оказания первой помощи в горах — сохранять спокойствие и не паниковать. Необдуманные действия могут привести к ошибкам, которые усугубят положение пострадавшего и самих спасателей. Также важно выбрать безопасное место для оказания помощи и защиты от внешних угроз.

Перед началом оказания помощи необходимо удостовериться, что ни пострадавший, ни оказывающий помощь не находятся в опасной зоне. В случае угрозы схода камней рекомендуется прижаться головой к скале, избегая смотреть вверх. Если пострадавший находится в сознании, ему следует найти укрытие от непогоды.

При бессознательном состоянии перемещать человека нельзя — спасатели советуют соорудить временное укрытие прямо на месте происшествия. В большинстве случаев точную оценку состояния может дать только врач, но при экстренной ситуации можно попробовать определить характер травмы и оказать базовую помощь.

Первая помощь в горах 

При осмотре пострадавшего важно уточнить локализацию боли и аккуратно обследовать поврежденные участки. Начинать обследование с жалоб пострадавшего, осторожно освобождать место ранения от одежды и внимательно осматривать кожу, чтобы выявить скрытые травмы. Особое внимание стоит уделять дыханию и пульсу пострадавшего.  При обнаружении кровотечения его нужно срочно остановить.

При отсутствии сознания у пострадавшего необходимо убедиться в проходимости дыхательных путей, контролировать дыхание и чистоту полости рта. Отдельно подчеркивается важность мониторинга цвета и состояния кожи, а также частоты дыхания и пульса.

Важные правила безопасности в горах

Необходимо тщательно готовиться к горным походам и соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает МЧС России. Перед выходом в горы необходимо получать актуальную информацию о маршруте, консультироваться с врачами при наличии хронических заболеваний и выбирать экипировку с учетом погодных условий. Помимо этого, рекомендуется ежедневно тренироваться: бегать, тренировать спину и укреплять выносливость.

«Перед началом маршрута обязательно продумайте все до мелочей: возьмите только необходимые вещи, уделите внимание обуви с толстой рифленой подошвой, а при наличии проблем со здоровьем проконсультируйтесь со специалистом», — говорится в сообщении МЧС России. Ведомство также рекомендует не отправляться в горы в одиночку и обязательно информировать руководителей групп обо всех сомнениях по поводу безопасности маршрута.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Альпинистка Наталья Наговицина могла отправиться на пик Победы в Кыргызстане с двойным переломом ноги, полученным еще в мае 2025 года. Об этом сообщил альпинист и триатлонист Александр Ищенко По словам спортсмена, травма была получена Натальей во время подъема на вершину Теке-Тор в результате камнепада. В горы поднимаются не только профессионалы, но также туристы-любители. Важно придерживаться правил безопасности и знать, как оказать помощь в экстренных ситуациях. В МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при походах в горы и отмечают, что даже опытные туристы не застрахованы от опасности, а неопытные путешественники часто не знают, как действовать в критической ситуации. Как выжить в горах с травмой — в материале URA.RU. Наговицина поднималась на пик Победы с двойным переломом  Наталья Наговицина могла совершить восхождение на пик Победы в Кыргызстане, скрыв двойной перелом ноги, полученный в мае при подъеме на Теке-Тор. Об этом рассказал альпинист и триатлонист Александр Ищенко. По словам альпиниста, после камнепада у Наговицыной диагностировали два перелома ноги. Именно в тот день все альпинисты с третьим разрядом были срочно подняты для помощи пострадавшей. Альпинист признался, что был удивлен тем, что его знакомая с такой травмой уже находится на одном из самых сложных пиков Тянь-Шаня — пике Победы. Подобная ситуация крайне опасна как для самого спортсмена, так и для всей группы. Как выжить в горах  Одно из самых главных правил оказания первой помощи в горах — сохранять спокойствие и не паниковать. Необдуманные действия могут привести к ошибкам, которые усугубят положение пострадавшего и самих спасателей. Также важно выбрать безопасное место для оказания помощи и защиты от внешних угроз. Перед началом оказания помощи необходимо удостовериться, что ни пострадавший, ни оказывающий помощь не находятся в опасной зоне. В случае угрозы схода камней рекомендуется прижаться головой к скале, избегая смотреть вверх. Если пострадавший находится в сознании, ему следует найти укрытие от непогоды. При бессознательном состоянии перемещать человека нельзя — спасатели советуют соорудить временное укрытие прямо на месте происшествия. В большинстве случаев точную оценку состояния может дать только врач, но при экстренной ситуации можно попробовать определить характер травмы и оказать базовую помощь. Первая помощь в горах  При осмотре пострадавшего важно уточнить локализацию боли и аккуратно обследовать поврежденные участки. Начинать обследование с жалоб пострадавшего, осторожно освобождать место ранения от одежды и внимательно осматривать кожу, чтобы выявить скрытые травмы. Особое внимание стоит уделять дыханию и пульсу пострадавшего.  При обнаружении кровотечения его нужно срочно остановить. При отсутствии сознания у пострадавшего необходимо убедиться в проходимости дыхательных путей, контролировать дыхание и чистоту полости рта. Отдельно подчеркивается важность мониторинга цвета и состояния кожи, а также частоты дыхания и пульса. Важные правила безопасности в горах Необходимо тщательно готовиться к горным походам и соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает МЧС России. Перед выходом в горы необходимо получать актуальную информацию о маршруте, консультироваться с врачами при наличии хронических заболеваний и выбирать экипировку с учетом погодных условий. Помимо этого, рекомендуется ежедневно тренироваться: бегать, тренировать спину и укреплять выносливость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...