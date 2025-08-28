28 августа 2025

В Челябинской области назвали районы с дефицитом мест в школах

В Челябинской области в трех муниципалитетах не хватает мест в школах
Предельная наполняемость классов - 25 человек, но цифра выдерживается далеко не везде
Предельная наполняемость классов - 25 человек, но цифра выдерживается далеко не везде

В Челябинской области есть проблемы с количеством мест в школах, и наиболее остро вопрос стоит в густонаселенных районах Челябинска и Сосновском районе, который примыкает к городу, а также в Магнитогорске. Об этом заявила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального Управления Роспотребнадзора Вероника Макарова, передает корреспондент URA.RU. 

«Проблема с количеством мест в школах действительно существует. Наиболее остро вопрос стоит в тех районах Челябинска, где больше всего население. Также проблема есть в Сосновском районе, который примыкает к городу, и в Магнитогорске», — отметила Макарова во время пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» о готовности южноуральских школ к новому учебному году, передает корреспондент URA.RU. В большинстве школ в указанных районах осуществляются двухсменные режимы обучения.

Но именно в этих городах и районах власти пытаются стабилизировать ситуацию за счет строительства новых школ. В этом году в регионе открываются три новые школы на 4000 мест. Две в Челябинске — в 34-м и 20-м микрорайонах, одна в Магнитогорске. 

Строительство школ в регионе продолжится и дальше, отметил челябинский министр образования и науки Виталий Литке. «Губернатор Челябинской области особое внимание уделяет и небольшим территориям, и нашим муниципалитетам. Там тоже ведется строительство школ. Например, в поселке Петропавловском, в Нижнем Уфалее, продолжается строительство в Магнитогорске и Копейске», — отметил Литке. 

В Челябинской области в этом году открыто более 44 тысяч мест, из них 43 тысячи — первоклассники. В Челябинске за парты сядут 150 416 детей, в том числе 14 тысяч первоклассников. Предельная наполняемость классов — по 25 человек, отметил Литке. «Но есть разные варианты. Мы стремимся к этой цифре», — добавил он. 

