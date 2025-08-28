28 августа 2025

Челябинский актер Робак сыграет в фильме про «манифест миллениалов» вместе с Козловским

Актер Робак из Златоуста снимется в кино с Данилой Козловским
© Служба новостей «URA.RU»
Фильм с челябинским актером Робаком и Козловским выйдет через год
Фото:

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте Челябинской области, снимется в новом фильме «НиктоКакТы» с Данилой Козловским и Паулиной Андреевой в главных ролях. Съемки картины, названной создателями «пронзительным манифестом миллениалов», начались в Санкт-Петербурге и продлятся до начала октября. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

«НиктоКакТы» — фильм, сотканный из абсолютной любви, тонкого юмора и светлой грусти. Пронзительный и искренний манифест миллениалов, так называемого поколения Y, которое еще называют «поколением Питера Пэна»», — отметили в пресс-службе проекта, передает «Кино-театр.ру».

Робак вошел в звездный состав, куда также попали актеры Александр Яценко, Юлия Витрук, Александра Киселева, Снежана Самохина и другие. Картина расскажет трагикомичную историю об «Абсолютной любви» и жизни современного поколения — успешных молодых людях, чья жизнь проходит в дорогих ресторанах и на модных вечеринках. Выход в прокат запланирован на 2026 год.

