Челябинский актер Робак сыграет в фильме про «манифест миллениалов» вместе с Козловским

Актер Александр Робак, родившийся в Златоусте Челябинской области, снимется в новом фильме «НиктоКакТы» с Данилой Козловским и Паулиной Андреевой в главных ролях. Съемки картины, названной создателями «пронзительным манифестом миллениалов», начались в Санкт-Петербурге и продлятся до начала октября. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».
«НиктоКакТы» — фильм, сотканный из абсолютной любви, тонкого юмора и светлой грусти. Пронзительный и искренний манифест миллениалов, так называемого поколения Y, которое еще называют «поколением Питера Пэна»», — отметили в пресс-службе проекта, передает «Кино-театр.ру».
Робак вошел в звездный состав, куда также попали актеры Александр Яценко, Юлия Витрук, Александра Киселева, Снежана Самохина и другие. Картина расскажет трагикомичную историю об «Абсолютной любви» и жизни современного поколения — успешных молодых людях, чья жизнь проходит в дорогих ресторанах и на модных вечеринках. Выход в прокат запланирован на 2026 год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!