28 августа 2025

В Екатеринбурге подорожал бензин, но не весь: где дешевле заправиться

Бензин АИ-92 подорожал на некоторых заправках Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За две недели АИ-92 на некоторых заправках стал стоить 58,45 рубля
За две недели АИ-92 на некоторых заправках стал стоить 58,45 рубля Фото:

В Екатеринбурге бензин АИ-92 стал дороже на заправках сетей Varta и «Опти», кроме того подорожало и топливо АИ-95. Корреспондент URA.RU сравнил цены на популярных заправках. 

Так, к 29 августа АИ-92 стал дороже на 0,69%, и на заправках Varta им можно заправиться за 57,95 рубля за литр. Тот же бензин на «Опти» стал стоить 58,45 рубля против 57,45 рубля двумя неделями ранее (+1,74%). На заправках «Лукойл» топливо стоит 58,69 рубля.

Бензин АИ-95 на станциях «Опти» подорожал до 62,25 рубля (+1,63%), а в сети Varta им можно заправиться за 61,95 рубля (+1,64%). На «Лукойл» этот бензин стоит 72,46 рубля, с 15 августа его стоимость не поменялась. 

Дизельное топливо подорожало до 70,1 рубля за литр на заправках «Опти». В то время как на «Лукойл» дизель можно заправить за 72,46 рубля, а на Varta — за 70,15 рубля (цена не изменилась с 15 августа). 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге бензин АИ-92 стал дороже на заправках сетей Varta и «Опти», кроме того подорожало и топливо АИ-95. Корреспондент URA.RU сравнил цены на популярных заправках.  Так, к 29 августа АИ-92 стал дороже на 0,69%, и на заправках Varta им можно заправиться за 57,95 рубля за литр. Тот же бензин на «Опти» стал стоить 58,45 рубля против 57,45 рубля двумя неделями ранее (+1,74%). На заправках «Лукойл» топливо стоит 58,69 рубля. Бензин АИ-95 на станциях «Опти» подорожал до 62,25 рубля (+1,63%), а в сети Varta им можно заправиться за 61,95 рубля (+1,64%). На «Лукойл» этот бензин стоит 72,46 рубля, с 15 августа его стоимость не поменялась.  Дизельное топливо подорожало до 70,1 рубля за литр на заправках «Опти». В то время как на «Лукойл» дизель можно заправить за 72,46 рубля, а на Varta — за 70,15 рубля (цена не изменилась с 15 августа). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...