В Екатеринбурге подорожал бензин, но не весь: где дешевле заправиться

В Екатеринбурге бензин АИ-92 стал дороже на заправках сетей Varta и «Опти», кроме того подорожало и топливо АИ-95. Корреспондент URA.RU сравнил цены на популярных заправках.
Так, к 29 августа АИ-92 стал дороже на 0,69%, и на заправках Varta им можно заправиться за 57,95 рубля за литр. Тот же бензин на «Опти» стал стоить 58,45 рубля против 57,45 рубля двумя неделями ранее (+1,74%). На заправках «Лукойл» топливо стоит 58,69 рубля.
Бензин АИ-95 на станциях «Опти» подорожал до 62,25 рубля (+1,63%), а в сети Varta им можно заправиться за 61,95 рубля (+1,64%). На «Лукойл» этот бензин стоит 72,46 рубля, с 15 августа его стоимость не поменялась.
Дизельное топливо подорожало до 70,1 рубля за литр на заправках «Опти». В то время как на «Лукойл» дизель можно заправить за 72,46 рубля, а на Varta — за 70,15 рубля (цена не изменилась с 15 августа).
