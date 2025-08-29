На Крымском мосту скопилась огромная пробка

На Крымском мосту образовалась проба из 1610 автомобилей
Из-за ручного досмотра на Крымском мосту образовалась четырех часовая пробка
Из-за ручного досмотра на Крымском мосту образовалась четырех часовая пробка

На Керченской стороне Крымского моста утром очереди на ручной досмотр скопилось 1610 автомобилей, время ожидания составляет около четырех часов. О ситуации сообщили в пресс-службе оперативного штаба по управлению транспортом на Крымском мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1610 транспортных средств», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Для ускорения процедуры досмотра на Керченской стороне задействовано максимальное количество сотрудников. Водителям и пассажирам рекомендуют заранее планировать поездку и учитывать возможную задержку при пересечении моста. 

