Новые учебники, предметы и режим работы школ: что изменится для школьников с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года российские школы ждут значительные изменения в организации учебного процесса. Минпросвещения РФ утвердило ряд новых правил, которые коснутся расписания занятий, структуры учебного года, перечня обязательных предметов и учебников, а также порядка проведения торжественных мероприятий.
Например, с 1 сентября во всех российских школах вводится единый режим работы. Начало занятий допускается не ранее 8:00, а при наличии второй смены учебный день должен завершаться не позже 19:00. Что еще изменится для школьников, педагогов и родителей — в материале URA.RU.
Новый режим работы школ
С 1 сентября 2025 года во всех российских школах вводится единый режим работы. Теперь занятия должны начинаться не ранее 8:00 и заканчиваться не позднее 19:00, если в школе предусмотрена вторая смена. Как подчеркнул начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев, вторая смена не может заканчиваться позже 19 часов. Запрещается также проведение так называемых нулевых уроков (до 8:00) и организация обучения в три смены. Для учеников 5-х и 9-х классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья, занятия будут проходить только в первую смену.
Продолжительность учебного года и каникулы
Учебный год по новым правилам стартует 1 сентября и завершается 26 мая. При этом школы могут самостоятельно выбирать систему обучения — по четвертям или по триместрам.
Министерство просвещения также определило минимальную продолжительность каникул: осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Рекомендованные даты каникул на 2025/2026 учебный год:
- Осенние — с 25 октября по 2 ноября;
- Зимние — с 31 декабря 2025 года по 11 января;
- Весенние — с 28 марта по 5 апреля;
- Летние каникулы начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа.
Сокращение числа контрольных и ВПР
Еще одним важным изменением станет сокращение количества контрольных и всероссийских проверочных работ (ВПР). Теперь такие задания должны занимать не более 10% учебного времени по каждому предмету. Решение принято для снижения учебной нагрузки на школьников и уменьшения стресса, связанного с постоянными проверками знаний.
Новый список обязательных предметов
С 2026/2027 учебного года вступает в силу обновленный перечень обязательных предметов. Впервые в школьную программу вводится новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Курс призван формировать у подрастающего поколения единую систему патриотических ценностей и представлений о духовном наследии страны.
В обязательный список также вошли:
- Русский язык;
- Литература;
- Иностранный язык;
- История (включая историю России, всеобщую историю и региональные аспекты);
- Обществознание;
- География;
- Математика (алгебра, геометрия, вероятность и статистика);
- Информатика;
- Физика;
- Биология;
- Химия;
- Изобразительное искусство;
- Музыка;
- Труд (технология);
- Основы безопасности и защиты Родины;
- Физическая культура.
Изучение «Родного языка», «Родной литературы» и «Второго иностранного языка» будет осуществляться по заявлениям родителей.
Новые учебники
С 1 сентября российские школы начнут переходить на новые учебники для 5-7-х классов. Этот процесс будет поэтапным и завершится к 2026 году, когда новые учебные пособия станут обязательными для всех школ страны. Особое внимание уделяется обновлению содержания исторического образования и формированию единого подхода к преподаванию предметов.
Московский физико-технический институт (МФТИ) с 2026 года начнет массовое внедрение новых учебников для углубленного изучения естественно-научных дисциплин в 10-11-х классах. Планируется, что аналогичная линейка появится и для 7-9-х классов в ближайшие два-три года. Эти учебники будут регулярно актуализироваться с учетом последних научных достижений.
Переход на Max
С 1 сентября все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести на платформу Max. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Новый сервис призван повысить безопасность и эффективность коммуникации между школой и родителями, а также обеспечить конфиденциальность данных.
Безопасность и организация Дня знаний
Минпросвещения также разработало новые рекомендации по организации Дня знаний 1 сентября. В документе особое внимание уделено мерам безопасности: обязательное присутствие охраны, дежурство медицинских работников, формирование списков для пропускного режима и согласование плана мероприятий с правоохранительными органами и медслужбами.
Ключевыми событиями 1 сентября станут торжественное вынос и поднятие Государственного флага России, исполнение гимна и проведение тематических классных часов. Ведомство рекомендует делать линейку не только безопасной, но и интересной для детей, с акцентом на патриотическом воспитании и уважении к государственной символике.
