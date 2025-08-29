Вывезенным на Украину курянам сделали фальшивые документы

Украинская сторона подготовила жителям приграничных районов Курской области, которых вывезли в Сумскую область после ракетного удара по интернату в Судже, фальшивые документы о самовольном пересечении границы. Об этом сообщает житель Суджи Илья Белокрылов.
«Они и документы сделали так, что мы самовольно перешли, нарушили границу. Там и подписи наши стояли», — приводит слова Белокрылова ТАСС.
Кроме того, он отметил, что такие бумаги были необходимы украинской стороне для того, чтобы официально не признавать нахождение мирных жителей в плену. По его словам, представителям населения объясняли, что их перевозят на территорию Украины якобы «с целью спасения». При этом возвращение домой стало возможным только после обмена пленными между Россией и Украиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.