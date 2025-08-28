28 августа 2025

В старейшем кинотеатре Перми стартует сезон немого кино

«Триумф» в Перми откроет сезон немого кино фильмом Чарли Чаплина
Фильмы Чарли Чаплина покажут в «Триумфе»
В Перми в частной филармонии «Триумф», где ранее размещался первый в городе кинотеатр, стартует новый сезон проекта «Немое кино». Раз в месяц зрители смогут увидеть классику кинематографа под аккомпанемент пианиста Александра Колесникова.

«Проект „Немое кино в Триумфе“ позволяет зрителям раз в месяц прикоснуться к ушедшей эпохе известного пермского кинотеатра, погрузиться в его особенную атмосферу, познакомиться с золотыми хитами немого кинематографа и поделиться своими впечатлениями о старом кино. Пианист Александр Колесников выступит в роли самого настоящего тапера и сопроводит картину стилистически и эмоционально соответствующей импровизационной музыкой», — говорится на сайте «Триумфа».

1 сентября в рамках проекта покажут фильм «Парижанка» (12+) Чарльза Чаплина. Эта психологическая драма о нравах высшего общества была создана в 1923 году.

