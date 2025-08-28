28 августа 2025

К 1 сентября в Перми запустят больше автобусов и трамваев

В Перми к началу учебного года увеличат количество общественного транспорта
По ряду маршрутов будет скорректировано расписание
Администрация Перми проинформировала, что в преддверии нового учебного года на городские маршруты будет выпущено больше единиц общественного транспорта. Причина — ожидаемый рост пассажиропотока.

«Кроме того, планируется внести изменения в график движения. Наибольшее увеличение количества транспорта предусмотрено на маршрутах №1, 6, 32, 53 и 67, — сообщается на официальном сайте мэрии. 

Представители администрации подчеркнули, что время отправления автобусов будет скорректировано, в связи с чем горожанам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленным расписанием на официальном сайте МКУ «Гортранс» или в мобильном приложении организации. Актуальная информация также регулярно публикуется в сообществе «Пермский транспорт» во «ВКонтакте» и telegram-канале.

