К 1 сентября в Перми запустят больше автобусов и трамваев

Администрация Перми проинформировала, что в преддверии нового учебного года на городские маршруты будет выпущено больше единиц общественного транспорта. Причина — ожидаемый рост пассажиропотока.
«Кроме того, планируется внести изменения в график движения. Наибольшее увеличение количества транспорта предусмотрено на маршрутах №1, 6, 32, 53 и 67, — сообщается на официальном сайте мэрии.
Представители администрации подчеркнули, что время отправления автобусов будет скорректировано, в связи с чем горожанам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленным расписанием на официальном сайте МКУ «Гортранс» или в мобильном приложении организации. Актуальная информация также регулярно публикуется в сообществе «Пермский транспорт» во «ВКонтакте» и telegram-канале.
