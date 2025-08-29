Челябинцы доставили рюкзаки для первоклассников в ДНР

В Челябинской области сообщество «Родные — Любимые» и актив Движения Первых собрали более 120 школьных наборов для первоклассников подшефной территории региона Ясиноватой (ДНР). Осуществить акцию «Добро Первых» удалось совместно с упрдор «Южный Урал», которое доставило подарки до новых территорий, сообщила URA.RU региональный председатель «Родных — Любимых» Надежда Хасанова.
«Эта акция для нас уже стала доброй традицией. Мы вместе с детьми собираем рюкзаки и наполняем их необходимыми школьными принадлежностями. Благодаря Росавтодору все доходит до регионального отделения ДНР, и каждый рюкзак получает конкретный ребенок. Это очень приятно — видеть, как наши дети тоже учатся делать добрые дела», — рассказала URA.RU Надежда Хасанова.
В рюкзаки для детей вложили всё необходимое к учебному году: тетради, ручки, карандаши, краски, обложки и другие школьные принадлежности. В акции участвовали все муниципалитеты региона — местные отделения движения собирали наборы и передавали их в общее региональное отделение для отправки в ДНР.
«Благодарен Движению Первых в Челябинской области за возможность быть сопричастными и делать мир лучше. Мы не первый год поддерживаем инициативу по доставке в Ясиноватую к 1 сентября „посылки добра“ для сотен детей», — поделился с URA.RU и.о. начальника Южноуральского Росавтодора Антон Антонов.
Антонов отметил, что несмотря на все сложности с логистикой и требованиями к безопасности транспортировки, рюкзаки были доставлены всем детям. Важность акции подчеркнула и Хасанова, отметив, что акция не только на личном примере родителей позволяет научить подрастающее поколение хорошим делам, но и дарит «лучи добра» будущим школьникам.
Управление и актив Движения в рамках партнерства проведут акцию и для челябинских детей. Церемония, на которой воспитанники подшефного управлению детсада вступят в ряды Движения Первых и юных дорожников, пройдет 17 сентября.
