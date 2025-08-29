Торжественные линейки 1 сентября в Екатеринбурге пройдут не для всех

В школах Екатеринбурга сократят количество классов на линейках 1 сентября
Ограничения на линейках связаны с ростом заболеваемости
Ограничения на линейках связаны с ростом заболеваемости

В Екатеринбурге на школьных линейках 1 сентября сократят количество классов из-за роста заболеваемости энтеровирусом. Особый формат мероприятия устроят в определенных учреждениях, однако уже сейчас известно об ограничениях в 123-й и 145-й школах.

«В связи с предписанием о проведении дополнительных профилактических мероприятий и зарегистрированным в три раза превышением городских показателей заболеваемости ЭВИ, линейки 1 сентября пройдут в особом формате», — сообщили в 123-й школе. Там в торжественной линейке примут участие ученики 1, 5, 9 и 11 классов. Остальные проведут первый урок в кабинетах и посветят его разговорам о важном.

Мама третьеклассницы из 145-й школы поделилась с URA.RU, что на линейку они не попадут из-за подобных ограничений. «Ее оставят только для первоклассников и выпускников. Для остальных просто проведут классные часы», — сказала собеседница.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там подчеркнули, что каждая школа самостоятельно решает, в каком формате проводить линейку. На уровне департамента образования ограничения не вводились.

