Какое наследство оставил легендарный композитор Щедрин

Скончавшийся на 93-м году жизни композитор Родион Щедрин оставил наследство общей стоимостью около 65 млн рублей. В него входят недвижимость в Германии, Литве и подаренная государству квартира в Москве.
«У Плисецкой и Щедрина не было детей. Порядок наследования неоднозначен», — отмечает издание aif.ru.
Основные активы включают квартиру в элитном районе Мюнхена стоимостью около 570 тыс. долларов и виллу под Вильнюсом за 250 тыс. долларов. Трехкомнатная квартира в центре Москвы, приобретённая в 1960-х, была передана Щедриным государству в 2022 году — сейчас там музей Плисецкой, сообщает издание.
Композитор Щедрин скончался на 93-м году жизни. Ему принадлежали прославленные балеты «Кармен-сюита», «Анна Каренина», а также опера «Мертвые души». О кончине музыканта стало известно 29 августа, информацию подтвердили в театре. Щедрин занимает особое место в истории современной музыки как один из наиболее часто исполняемых композиторов, а также был супругом выдающейся балерины Майи Плисецкой.
