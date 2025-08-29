Из детского сада в Челябинске сбежали четверо детей

Дети сбежали во время сончаса
Дети сбежали во время сончаса

В Челябинске из детского сада «Вишенка» в жилом комплексе «Ньютон» сбежали четверо детей. Информацию об этом подтвердили в Комитете по делам образования. 

«В детском саду произошла нештатная ситуация: четверо детей старшей группы вышли за территорию детского сада. Педагог оперативно вернула воспитанников в группу», — рассказали в Комитете, пишет сайт «74.ру». 

Дети сбежали во время тихого часа. Прошли мимо воспитателей, охраны и вахтера, утверждают родители. «Это свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны персонала», — говорит мама одного из детей. По ЖК «Ньютон» дети гуляли около часа. 

Детский сад «Вишенка» работает с 2019 года. Садик входит в структурное подразделение образовательного центра «Ньютон». Отзывы родителей на открытых интернет-площадках только положительные. Родители хвалят условия и коллектив образовательного учреждения. 

