Школьные чаты в Пермском крае переведут в МАХ

Все школьные чаты, где общаются ученики, учителя и родители, в Пермском крае переведут в новый мессенджер МАХ. Об этом сообщила министр образования региона Раиса Кассина.
«Все чаты будут переведены в мессенджер МАХ. Это, наконец-то, наш отечественный мессенджер. Это наше средство общения, оно хорошо защищено. Здесь не будет каких-то групп из тех государств, влияния которых мы бы не хотели на наших детей, да и взрослых тоже. Мы переходим в МАХ. Это делает вся страна», — сообщила Кассина во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». По словам министра, переход в МАХ будет проводиться постепенно. Его должны завершить к середине или концу октября.
Мессенджер MAX был запущен в марте 2025 года компанией VK. Платформа позволяет обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и передавать файлы объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.
