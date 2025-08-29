Школьные чаты в Пермском крае переведут в МАХ

Школьные чаты меняют платформу
Школьные чаты меняют платформу

Все школьные чаты, где общаются ученики, учителя и родители, в Пермском крае переведут в новый мессенджер МАХ. Об этом сообщила министр образования региона Раиса Кассина.

«Все чаты будут переведены в мессенджер МАХ. Это, наконец-то, наш отечественный мессенджер. Это наше средство общения, оно хорошо защищено. Здесь не будет каких-то групп из тех государств, влияния которых мы бы не хотели на наших детей, да и взрослых тоже. Мы переходим в МАХ. Это делает вся страна», — сообщила Кассина во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». По словам министра, переход в МАХ будет проводиться постепенно. Его должны завершить к середине или концу октября.

Мессенджер MAX был запущен в марте 2025 года компанией VK. Платформа позволяет обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и передавать файлы объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.

