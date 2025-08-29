Белые грибы пошли после дождей на Ямале
В Приуральском районе ЯНАО вовсю идет сезон «тихой охоты». Жительница Аксарки поделилась урожаем грибов с журналистами ИА «Приуралье».
«Начался мой любимый сезон и снова мои любимые белые грибы. В одном и том же месте собираю третий год, правда, их немного», — приводят слова Светланы журналисты в telegram-канале.
