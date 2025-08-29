Ямальцы собирают грибы ведрами. Фото

Жительница Аксарки собрала урожай грибов в лесах Приуралья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белые грибы пошли после дождей на Ямале
Белые грибы пошли после дождей на Ямале Фото:

В Приуральском районе ЯНАО вовсю идет сезон «тихой охоты». Жительница Аксарки поделилась урожаем грибов с журналистами ИА «Приуралье».

«Начался мой любимый сезон и снова мои любимые белые грибы. В одном и том же месте собираю третий год, правда, их немного», — приводят слова Светланы журналисты в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Приуральском районе ЯНАО вовсю идет сезон «тихой охоты». Жительница Аксарки поделилась урожаем грибов с журналистами ИА «Приуралье». «Начался мой любимый сезон и снова мои любимые белые грибы. В одном и том же месте собираю третий год, правда, их немного», — приводят слова Светланы журналисты в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...