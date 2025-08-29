Щедрин подарил миру плеяду звезд из Екатеринбурга

На балете композитора Родиона Щедрина «Конек-Горбунок» была воспитана целая плеяда артистов екатеринбургского театра «Щелкунчик». Сейчас те выпускники «Щелкунчика» стали педагогами, а ранее выступали на сцене Оперного театра Екатеринбурга, в Москве и в Японии. Об этом URA.RU рассказали в театре балета «Щелкунчик».
«На балете „Конек-Горбунок“ было воспитано очень много наших успешных выпускников, которые пошли дальше на большую сцену, — в екатеринбургский Театр оперы и балета, кто-то уехал в Москву, кто-то выступал в Японии. А тогда это были юные артисты, им было по 13 лет», — рассказали в «Щелкунчике».
Сотрудники добавили, что до сих пор «Конек-Горбунок» зажигает звезды, так как спектакль, насыщенный сложными партиями, был со временем разбит на так называемые «цитаты». Это и выход самого Конька-Горбунка, причем, эта роль женская, и «Танец жемчужин». До сих пор фрагменты балета входят в конкурсные программы юных артистов.
«Когда мы впервые (в 2010 году) делали детско-юношеский конкурс исполнителей классического танца „Щелкунчик приглашает“, тогда еще городского уровня, „Танец жемчужин“ из балета „Конек-Горбунок“ исполняло трио девочек. Они стали лауреатами первой степени», — вспомнили в «Щелкунчике». И отметили, что пока работ Родиона Щедрина нет в репертуаре театра (как и у Оперного театра), их пока нет в планах, но спектакли композитора обязательно вернутся.
"Потому что это именно балетная музыка. Ее очень мало. Это тот самый случай, то самое попадание, когда музыка раскрывает драматургию, а это очень важно", — подчеркнули в театре.
Родион Щедрин скончался 29 августа в Мюнхене (Германия), где жил последние годы, после продолжительной болезни. Ему было 92 года. О смерти народного артиста СССР сообщил Большой театр.
Мэтр создал более 150 музыкальных произведений — балеты «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», оперы «Лолита» и «Очарованный странник». В возрасте 27 лет (в 1959 году) Щедрин написал для Большого театра «Конька-Горбунка» (Царь-девицу сыграла будущая супруга, балерина Майя Плисецкая).
Также работы композитора вошли в советский кинематограф. Это фильмы «Высота», «А если это любовь?», «Анна Каренина» и мультфильмы «Петушок — золотой гребешок» и «Колобок».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!