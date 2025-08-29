Назван район Пермского края, где лето было самым коротким

Продолжительность метеорологического лета в Пермском крае составила от 82 до 93 дней. При этом, по данным синоптиков, самая короткая летняя пора отмечена в Гайнском районе.
«На севере Пермского края летний сезон завершился 22–23 августа, что на одну неделю позже обычного. В остальных районах края окончание лета пришлось на 27 августа — на 7–13 дней позднее стандартных сроков. Исключение составляет город Чайковский, где даты начала и завершения лета практически совпали с многолетними значениями», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) на официальном сайте.
Специалисты отмечают, что общая картина лета была омрачена июлем, когда средняя месячная температура оказалась ниже климатической нормы, а 19 июля был зафиксирован новый абсолютный минимум температуры для этого дня.
