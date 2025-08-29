В «М.Видео» рассказали, что в компании будет делать Вячеслав Бакальчук

Владислав Бакальчук, бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким, займется цифровой трансформацией «М.Видео-Эльдорадо». Соответствующее назначение подтвердили в компании.
«Цифровая трансформация такой известной компании и вывод ее на новый уровень — это сложная, но интересная задача. Я вижу точки роста и способы вернуть компанию на лидерские позиции на рынке», — заявил Бакальчук, по данным от РБК.
Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров «М.Видео» и будет отвечать за модернизацию бизнес-процессов. Гендиректор компании Феликс Либ отметил, что его опыт в Wildberries поможет запустить «кардинально новые решения». Ранее Бакальчук публично критиковала сделку по объединению Wildberries с Russ, после чего супруги официально развелись.
Владислав Бакальчук, один из основателей маркетплейса Wildberries, ранее оказался вовлечен в инцидент, произошедший в центральном офисе компании в Москве. Как сообщает сам Бакальчук, на входе его атаковали сотрудники службы безопасности и неизвестные лица. В ходе возникшей потасовки были произведены выстрелы, в результате чего несколько человек получили ранения.
