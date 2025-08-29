Глава пермского минобра прокомментировала информацию о переводе школ на удаленку

?Торжественные линейки, посвященные началу учебного года в школах Пермского края, пройдут в традиционном формате. Учебный процесс будет организован обычном режиме. Исключение составят школы, в зданиях которых сейчас проводится капитальный ремонт. Такие пояснения дало министерство образования Прикамья, комментируя появившуюся в ряде пабликов информацию о возможно переводе школ на дистанционное обучение.
«Все запланированные торжественные линейки пройдут 1 сентября, учебный процесс также начнется во всех школах в обычном режиме», — приводит Центр управления регионом информацию, полученную в краевом минобре. В ведомстве отмечают, что региональное управление Роспотребнадзора «непрерывно осуществляется мониторинг циркуляции коронавируса SARS-CoV-2. Штамм „Стратус“ на территории региона не выявлен.
Ранее министр образования Прикамья Раиса Кассина заявила о переводе всех школьных чатов, в которых общаются ученики, учителя и родители, в новый мессенджер МАХ. По словам чиновницы, отечественный мессенджер «хорошо защищен» от мошенников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!