Глава пермского минобра прокомментировала информацию о переводе школ на удаленку

Министр пермского образования опровергла информацию о переводе школ на удаленку
Школьники в Пермском крае будут учиться в обычном режиме
?Торжественные линейки, посвященные началу учебного года в школах Пермского края, пройдут в традиционном формате. Учебный процесс будет организован обычном режиме. Исключение составят школы, в зданиях которых сейчас проводится капитальный ремонт. Такие пояснения дало министерство образования Прикамья, комментируя появившуюся в ряде пабликов информацию о возможно переводе школ на дистанционное обучение.

«Все запланированные торжественные линейки пройдут 1 сентября, учебный процесс также начнется во всех школах в обычном режиме», — приводит Центр управления регионом информацию, полученную в краевом минобре. В ведомстве отмечают, что региональное управление Роспотребнадзора «непрерывно осуществляется мониторинг циркуляции коронавируса SARS-CoV-2. Штамм „Стратус“ на территории региона не выявлен.

Ранее министр образования Прикамья Раиса Кассина заявила о переводе всех школьных чатов, в которых общаются ученики, учителя и родители, в новый мессенджер МАХ. По словам чиновницы, отечественный мессенджер «хорошо защищен» от мошенников. 

