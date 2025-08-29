Грузовик всмятку раздавил иномарку с тремя свердловчанами — все погибли. Фото

Под Богдановичем три человека погибли в аварии с грузовиком
На трассе возле Богдановича (Свердловская область) 29 августа грузовик на огромной скорости снес автомобиль Suzuki. Внутри иномарки находились три человека, все скончались на месте аварии, рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Произошло столкновение грузового автомобиля Shacman и легкового автомобиля Suzuki. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе возможный выезд на полосу встречного движения», — пояснили в ведомстве.

Возраст и личности погибших устанавливаются. На месте работают экипажи ДПС и экстренные службы. По факту происшествия организовано расследование.

