Минобороны РФ озвучили потери Украины на фронте в 2025 году

Андрей Белоусов сообщил о потерях Украины
Андрей Белоусов сообщил о потерях Украины

Вооруженные силы Украины понесли потери в размере более 340 тысяч военных. Об этом рассказал министр обороны России Андрей Белоусов. Он также сообщил о потерях 65 тысяч единиц техники со стороны Украины. 

«Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц различных вооружений», — сообщил Андрей Белоусов. Запись его выступления опубликована в официальном telegram-канале ведомства. 

