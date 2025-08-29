Андрей Белоусов сообщил о потерях Украины
Вооруженные силы Украины понесли потери в размере более 340 тысяч военных. Об этом рассказал министр обороны России Андрей Белоусов. Он также сообщил о потерях 65 тысяч единиц техники со стороны Украины.
«Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц различных вооружений», — сообщил Андрей Белоусов. Запись его выступления опубликована в официальном telegram-канале ведомства.
