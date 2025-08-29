Белоусов: 62% ключевых предприятий ВПК Украины повреждены ударами ВС России

Российские вооруженные силы в 2025 году нанесли 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредив 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании Коллегии Минобороны России.
«В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — заявил Белоусов. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Глава ведомства заявил, что скорость наступления российских войск в зоне проведения специальной военной операции увеличивается: ежемесячно под контроль российских сил переходит от 600 до 700 квадратных километров территории. По его словам, за 2025 год ВСУ понесли потери, превысившие 340 тысяч военнослужащих и более 65 тысяч единиц военной техники. Белоусов акцентировал внимание на том, что военной и промышленной инфраструктуре киевских властей был нанесен значительный ущерб, что, по его оценке, способствует ослаблению оборонного потенциала Украины.
