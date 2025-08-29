Ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении действительно остается наиболее напряженной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он уверяет, что российские силы готовят наступательные действия.
«Покровское направление самое серьезное сегодня. <...> Они готовят в любом случае наступательные действия», — сказал он на брифинге, который транслировался телеканалом «Общественное. Новости». Зеленский также сообщил об активных действиях ВСУ в Харьковской области и ДНР, включая поисковые операции на Купянском направлении. На Запорожском направлении обстановка остается опасной, но без существенных изменений.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что ситуация в районе Покровска остается сложной для украинских сил. В июле глава ДНР Денис Пушилин заявил о планомерном охвате Красноармейска российскими войсками. 7 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении села Дачное в Днепропетровской области. Эксперт Андрей Марочко пояснил, что это усиливает давление на группировку ВСУ северо-восточнее Покровска, с продвижением российских сил в сторону Новопавловки.
