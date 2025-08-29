Зеленский назвал самое тяжелое направление на фронте

Зеленский: покровское направление самое серьезное на данный момент
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Зеленского, ВСУ ведут активные действия в Харьковской области
По словам Зеленского, ВСУ ведут активные действия в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении действительно остается наиболее напряженной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он уверяет, что российские силы готовят наступательные действия.

«Покровское направление самое серьезное сегодня. <...> Они готовят в любом случае наступательные действия», — сказал он на брифинге, который транслировался телеканалом «Общественное. Новости». Зеленский также сообщил об активных действиях ВСУ в Харьковской области и ДНР, включая поисковые операции на Купянском направлении. На Запорожском направлении обстановка остается опасной, но без существенных изменений.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что ситуация в районе Покровска остается сложной для украинских сил. В июле глава ДНР Денис Пушилин заявил о планомерном охвате Красноармейска российскими войсками. 7 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении села Дачное в Днепропетровской области. Эксперт Андрей Марочко пояснил, что это усиливает давление на группировку ВСУ северо-восточнее Покровска, с продвижением российских сил в сторону Новопавловки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ситуация на Покровском (Красноармейском) направлении действительно остается наиболее напряженной. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он уверяет, что российские силы готовят наступательные действия. «Покровское направление самое серьезное сегодня. <...> Они готовят в любом случае наступательные действия», — сказал он на брифинге, который транслировался телеканалом «Общественное. Новости». Зеленский также сообщил об активных действиях ВСУ в Харьковской области и ДНР, включая поисковые операции на Купянском направлении. На Запорожском направлении обстановка остается опасной, но без существенных изменений. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что ситуация в районе Покровска остается сложной для украинских сил. В июле глава ДНР Денис Пушилин заявил о планомерном охвате Красноармейска российскими войсками. 7 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении села Дачное в Днепропетровской области. Эксперт Андрей Марочко пояснил, что это усиливает давление на группировку ВСУ северо-восточнее Покровска, с продвижением российских сил в сторону Новопавловки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...