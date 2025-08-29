В ХМАО суд отменил приговор экс-директору фонда «Жилище» по делу на 25 млн рублей

Апелляционный суд ХМАО отменил приговор бывшему директору фонда «Жилище» Артему Щербакову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями на сумму около 25 млн рублей. Дело отправлено на новое рассмотрение, следует из материалов суда.
«Приговор Белоярского городского суда в отношении Щербакова — отменить. Дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. Основания отмены — существенное нарушение уголовно-процессуального закона», — указано в решении.
По версии следствия, Щербаков заключал договоры подряда с ООО «МПАС-Строй» и переводил авансы, превышающие условия контрактов. В результате у подрядчика образовалась задолженность перед фондом в размере 25 млн рублей. В апелляции защита настаивала на нарушении процессуальных сроков и недопустимости доказательств. Мера пресечения для экс-директора осталась прежней — обязательство о явке.
Ранее URA.RU писало, что экс-директор строительного фонда «Жилище» (учрежденный администрацией Белоярского района) пойдет под суд. За злоупотребление полномочиями Щербакову грозило лишение свободы на срок до десяти лет.
