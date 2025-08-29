В ХМАО суд отменил приговор экс-директору фонда «Жилище» по делу на 25 млн рублей

В ХМАО суд отменил приговор экс-директору фонда «Жилище» Щербакову
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд отменил приговор бывшему директору фонда «Жилище» из ХМАО Щербакову
Суд отменил приговор бывшему директору фонда «Жилище» из ХМАО Щербакову Фото:

Апелляционный суд ХМАО отменил приговор бывшему директору фонда «Жилище» Артему Щербакову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями на сумму около 25 млн рублей. Дело отправлено на новое рассмотрение, следует из материалов суда.

«Приговор Белоярского городского суда в отношении Щербакова — отменить. Дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. Основания отмены — существенное нарушение уголовно-процессуального закона», — указано в решении.

По версии следствия, Щербаков заключал договоры подряда с ООО «МПАС-Строй» и переводил авансы, превышающие условия контрактов. В результате у подрядчика образовалась задолженность перед фондом в размере 25 млн рублей. В апелляции защита настаивала на нарушении процессуальных сроков и недопустимости доказательств. Мера пресечения для экс-директора осталась прежней — обязательство о явке.

Ранее URA.RU писало, что экс-директор строительного фонда «Жилище» (учрежденный администрацией Белоярского района) пойдет под суд. За злоупотребление полномочиями Щербакову грозило лишение свободы на срок до десяти лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Апелляционный суд ХМАО отменил приговор бывшему директору фонда «Жилище» Артему Щербакову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями на сумму около 25 млн рублей. Дело отправлено на новое рассмотрение, следует из материалов суда. «Приговор Белоярского городского суда в отношении Щербакова — отменить. Дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе. Основания отмены — существенное нарушение уголовно-процессуального закона», — указано в решении. По версии следствия, Щербаков заключал договоры подряда с ООО «МПАС-Строй» и переводил авансы, превышающие условия контрактов. В результате у подрядчика образовалась задолженность перед фондом в размере 25 млн рублей. В апелляции защита настаивала на нарушении процессуальных сроков и недопустимости доказательств. Мера пресечения для экс-директора осталась прежней — обязательство о явке. Ранее URA.RU писало, что экс-директор строительного фонда «Жилище» (учрежденный администрацией Белоярского района) пойдет под суд. За злоупотребление полномочиями Щербакову грозило лишение свободы на срок до десяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...