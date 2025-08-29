В Екатеринбурге исчезнут все киоски «Роспечати»

С улиц Екатеринбурга в сентябре 2025-м пропадут все киоски «Роспечати», которые активно сносят с июля этого года. Торговый дом «Апрель логистик» (обслуживает точки) уже начал предупреждать клиентов о прекращении закупок и распространении продукции. Информацию об этом URA.RU подтвердил глава компании Сергей Ченцов.
«Мы приступили к рассылке уведомлений о прекращении закупок и распространения товара. Это связано с истекшими сроками договоров и сносами киосков», — сказал Ченцов.
Ранее агентство рассказывало, что предлагаемые мэрией условия по новым местам для киосков оказались неподъемными для собственников. Стоимость лота может доходить до 200 000 рублей, к этому добавляется аренда земли, а прибыль может составлять лишь 10 000 рублей в месяц.
На данный момент в городе установлено 135 киосков «Роспечати», работают из них 80. В 2025 году у них, как и в целом у 1,6 тысяч НТО (нестационарных торговых объектов), заканчиваются договоры аренды. Продлить их владельцы не смогут, так как выяснилось, что все киоски размещены неправильно. Следовательно, все «Роспечати», как и НТО должны быть демонтированы.
По этой причине в середине июля на встрече с представителями главных печатных СМИ области в мэрии разразился спор. Высказывались опасения, что снос киосков приведет к закрытию периодических изданий, так как пропадет рынок сбыта газет и журналов. Через отделения «Почты России» это все делать невозможно, так как у них свои условия труда. Тогда глава департамента потребительского рынка администрации Максим Чаплыгин заявил, что новые места под киоски «Роспечати» подобраны, правда, договоры можно заключать только через проведение аукционов.
