Челябинский ХК «Трактор» разгромил «Амур» и выиграл Кубок губернатора

ХК «Трактор» после сухого поражения от хабаровского «Амура» в первом матче Кубка губернатора Челябинской области в финальном решающем матче одержал победу со сетом 5:2 и завоевал предсезонный трофей. Об этом сообщает наблюдавший за игрой корреспондент URA.RU.
Начало первого периода по устоявшейся для челябинцев традиции прошел с некоторым перевесом гостей. Но ситуация начала меняться, и на 10-й минуте Джордан Гросс мощным броском отправил шайбу в «девятку» Максима Дорожко. Первый период завершился с преимуществом по броскам — 20:12 и в створ — 9:6
Во втором периоде шла обоюдоострая игра — практически без удалений, но с небольшим преимуществом «Трактора». А Андрей Никонов на 12-й минуте в контратаке переиграл Максима Дорожко — 2:0.
В третьем периоде «Трактор» реализовал большинство — Светлаков после удачного для «Трактора» вбрасывания забил — 3:0. Дальше точный бросок с острого угла удался Олегу Ли — 3:1. Телегин бросил под перекладину — 4:1. А на 15-й минуте еще один новобранец «Трактора» Пьеррик Дюбе забил пятую шайбу. И только в самом конце периода дальневосточникам удалось забить еще один гол — 5:2.
