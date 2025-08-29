Челябинский ХК «Трактор» разгромил «Амур» и выиграл Кубок губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Надежды болельщиков «Трактора» оправдались
Надежды болельщиков «Трактора» оправдались Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

ХК «Трактор» после сухого поражения от хабаровского «Амура» в первом матче Кубка губернатора Челябинской области в финальном решающем матче одержал победу со сетом 5:2 и завоевал предсезонный трофей. Об этом сообщает наблюдавший за игрой корреспондент URA.RU.

Начало первого периода по устоявшейся для челябинцев традиции прошел с некоторым перевесом гостей. Но ситуация начала меняться, и на 10-й минуте Джордан Гросс мощным броском отправил шайбу в «девятку» Максима Дорожко. Первый период завершился с преимуществом по броскам — 20:12 и в створ — 9:6

Во втором периоде шла обоюдоострая игра — практически без удалений, но с небольшим преимуществом «Трактора». А Андрей Никонов на 12-й минуте в контратаке переиграл Максима Дорожко — 2:0.

В третьем периоде «Трактор» реализовал большинство — Светлаков после удачного для «Трактора» вбрасывания забил — 3:0. Дальше точный бросок с острого угла удался Олегу Ли — 3:1. Телегин бросил под перекладину — 4:1. А на 15-й минуте еще один новобранец «Трактора» Пьеррик Дюбе забил пятую шайбу. И только в самом конце периода дальневосточникам удалось забить еще один гол — 5:2.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ХК «Трактор» после сухого поражения от хабаровского «Амура» в первом матче Кубка губернатора Челябинской области в финальном решающем матче одержал победу со сетом 5:2 и завоевал предсезонный трофей. Об этом сообщает наблюдавший за игрой корреспондент URA.RU. Начало первого периода по устоявшейся для челябинцев традиции прошел с некоторым перевесом гостей. Но ситуация начала меняться, и на 10-й минуте Джордан Гросс мощным броском отправил шайбу в «девятку» Максима Дорожко. Первый период завершился с преимуществом по броскам — 20:12 и в створ — 9:6 Во втором периоде шла обоюдоострая игра — практически без удалений, но с небольшим преимуществом «Трактора». А Андрей Никонов на 12-й минуте в контратаке переиграл Максима Дорожко — 2:0. В третьем периоде «Трактор» реализовал большинство — Светлаков после удачного для «Трактора» вбрасывания забил — 3:0. Дальше точный бросок с острого угла удался Олегу Ли — 3:1. Телегин бросил под перекладину — 4:1. А на 15-й минуте еще один новобранец «Трактора» Пьеррик Дюбе забил пятую шайбу. И только в самом конце периода дальневосточникам удалось забить еще один гол — 5:2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...