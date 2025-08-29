Названа причина масштабного пожара в Дагестане

Взрыв на автозаправке возле села Сулевкент произошел из-за разгерметизации емкости газовоза во время перекачки газа. Об этом сообщил МЧС по Республике Дагестан.
«По прибытию пожарных подразделений установлено, что во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза. Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована», — рассказали в ведомстве.
Пожарные оперативно прибыли на место и локализовали возгорание на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Ранее о взрыве на заправке в Сулевкенте сообщал глава Хасавюртовского района, отмечая, что жертв нет, а пожар локализуется. На месте работали экстренные службы, прокуратура начала проверку. Инцидент был зафиксирован в 16:19 по местному времени, и информация о нем поступила в Центр управления регионом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.