Названа причина масштабного пожара в Дагестане

Взрыв на автозаправке в Дагестане произошел из-за разгерметизации газовоза
Пожар уже локализован на площади 400 квадратных метров
Пожар уже локализован на площади 400 квадратных метров
В селе Сулевкент Дагестана прогремел взрыв на АЗС

Взрыв на автозаправке возле села Сулевкент произошел из-за разгерметизации емкости газовоза во время перекачки газа. Об этом сообщил МЧС по Республике Дагестан. 

«По прибытию пожарных подразделений установлено, что во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза. Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована», — рассказали в ведомстве. 

Пожарные оперативно прибыли на место и локализовали возгорание на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ранее о взрыве на заправке в Сулевкенте сообщал глава Хасавюртовского района, отмечая, что жертв нет, а пожар локализуется. На месте работали экстренные службы, прокуратура начала проверку. Инцидент был зафиксирован в 16:19 по местному времени, и информация о нем поступила в Центр управления регионом.

