Названы 100 обязательных и лучших фильмов для школьников

В РФ обнародовали перечень из 100 отечественных фильмов, рекомендованных для обязательного просмотра школьниками. В список вошли исключительно ленты, снятые в советский и постсоветский периоды, современные картины отсутствуют. Соответствующий список опубликован на сайте Министерства просвещения России.
«В списке оказались такие известные фильмы, как „Чапаев“ братьев Васильевых, „Айболит-66“ Ролана Быкова, „Дикая собака Динго“ Юлия Карасика, „Алые паруса“ и „Руслан и Людмила“ Александра Птушко, „Гардемарины, вперед!“ Светланы Дружининой, комедии Леонида Гайдая „Кавказская пленница“ и „Иван Васильевич меняет профессию“. Также в нем есть культовые драмы „Место встречи изменить нельзя“ Станислава Говорухина и „Вий“ Константина Ершова», — пишет «Интерфакс».
В перечень также вошли «Я шагаю по Москве» Георгия Данелия, «Девчата» Юрия Чулюкина, «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» Александра Зархи. Кроме этого, «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука, а также ленты Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского и других признанных режиссеров.
Рядом с каждым фильмом указана рекомендованная возрастная категория. Например, картины «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну и «Восхождение» Ларисы Шепитько доступны детям с 12 лет; «Иди и смотри» Элема Климова — с 14 лет; «Оптимистическая трагедия» Самсона Самсонова — с 16 лет. Часть фильмов отмечена знаком 0+.
Как сообщало URA.RU ранее, в России завершена масштабная работа над единым учебником истории для школ, техникумов и колледжей. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Издание состоит из 16 книг, охватывающих ключевые периоды отечественной и мировой истории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.