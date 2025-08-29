Готовьте багажники: какие грибы пойдут в сентябре в свердловских лесах

В сентябре в Свердловской области можно будет собрать много грибов — и тех, что были летом, и тех, что появятся осенью. Специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в разговоре с URA.RU объяснил, чего именно ждать.
«На Урале много открытых пространств на возвышенностях, и там много грибов, которые любят полустепную зону. Но, как правило, эти грибы мало интересуют грибников, а в основном специалистов. А вот в лесной зоне есть ряд видов, свойственных таежным, сибирским регионам. В сентябре там будут подосиновики, подберезовики, лисички и белые грибы в широком смысле. Их много видов, они все похожи, а с точки зрения сковородки одинаковые», — объяснил миколог.
С наступлением настоящей осенней погоды появятся и чисто осенние грибы, которые называют условно съедобными — это грузди и волнушки. А при определенных погодных условиях — и опята, которые всегда привлекают грибников.
«Чтобы началось плодоношение у опят, нужно краткое похолодание, заморозки, потом небольшое потепление и большая влажность. Вот тогда они дают жуткую волну, и их из леса вывозят багажниками. Это именно то время, когда надо идти за опятами», — добавил Дьяков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!