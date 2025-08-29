В Прикамье учредили новое управление, которое будет курировать вопросы комплексного развития территорий (КРТ) на местах. Об этом сообщила глава регионального минимущества Лариса Ведерникова на полях прошедшего форума «Города будущего». Событие посетил корреспондент URA.RU.
«На базе нашего подведомственного учреждения „Центр технической инвентаризации“ (ЦТИ) создано управление комплексного развития территории», — цитирует Ведерникову корреспондент информационного агентства. Министр отметила, что сейчас ведомство осуществляет координацию всех четырех направлений механизма КРТ: комплексного развития жилой застройки, нежилых объектов, незастроенных земель, а также проектов, инициируемых правообладателями.
В минимуществе уточнили, что управление действует при центре с начала текущего года. На сайте ЦТИ указано, что отдел, занимающийся комплексным развитием жилых территорий, возглавляет Елена Долгих, а Светлана Герасимова руководит отделом подготовки проектов по нежилой застройке.
Сейчас ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» оказывает широкий спектр услуг в областях кадастровой оценки, комплексного развития территорий, технической инвентаризации, проведения геодезических и картографических работ, а также выполнения кадастровых и проектно-изыскательских работ. Учреждение осуществляет свою деятельность с 2003 года.
