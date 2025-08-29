Мясо, молоко и яйца: через пермскую границу не пропустили опасную продукцию из Азии

С начала года на границе в Пермском крае было изъято 216 кг опасной продукции из Азербайджана и Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.
«С января 2025 года изъято и уничтожено 216,589 кг животноводческой продукции неизвестного происхождения. Товары были ввезены из Азербайджана и Узбекистана (62,644 кг мясной продукции, 114,592 кг молочной продукции, 37,557 кг пчеловодческой продукции и 1,796 кг яиц)», — написано на сайте ведомства.
URA.RU рассказывало ранее, что в Прикамье завезли почти 56 тонн ягод и фруктов из Киргизии. При этом партию персиков забраковали из-за опасного вредителя.
В Пермской таможне сообщили корреспондентам информационного агентства, за первые шесть месяцев 2025 года в аэропорту «Большое Савино» пресекли 140 попыток незаконного провоза запрещенных товаров. Это на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года, когда было возбуждено 122 дела.
