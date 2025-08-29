29 августа 2025

Мясо, молоко и яйца: через пермскую границу не пропустили опасную продукцию из Азии

Прикамье отказалось от 216 килограммов продукции из Азербайджана и Узбекистана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все опасные товары были уничтожены
Все опасные товары были уничтожены Фото:

С начала года на границе в Пермском крае было изъято 216 кг опасной продукции из Азербайджана и Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

«С января 2025 года изъято и уничтожено 216,589 кг животноводческой продукции неизвестного происхождения. Товары были ввезены из Азербайджана и Узбекистана (62,644 кг мясной продукции, 114,592 кг молочной продукции, 37,557 кг пчеловодческой продукции и 1,796 кг яиц)», — написано на сайте ведомства.

URA.RU рассказывало ранее, что в Прикамье завезли почти 56 тонн ягод и фруктов из Киргизии. При этом партию персиков забраковали из-за опасного вредителя. 

В Пермской таможне сообщили корреспондентам информационного агентства, за первые шесть месяцев 2025 года в аэропорту «Большое Савино» пресекли 140 попыток незаконного провоза запрещенных товаров. Это на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года, когда было возбуждено 122 дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала года на границе в Пермском крае было изъято 216 кг опасной продукции из Азербайджана и Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по региону. «С января 2025 года изъято и уничтожено 216,589 кг животноводческой продукции неизвестного происхождения. Товары были ввезены из Азербайджана и Узбекистана (62,644 кг мясной продукции, 114,592 кг молочной продукции, 37,557 кг пчеловодческой продукции и 1,796 кг яиц)», — написано на сайте ведомства. URA.RU рассказывало ранее, что в Прикамье завезли почти 56 тонн ягод и фруктов из Киргизии. При этом партию персиков забраковали из-за опасного вредителя.  В Пермской таможне сообщили корреспондентам информационного агентства, за первые шесть месяцев 2025 года в аэропорту «Большое Савино» пресекли 140 попыток незаконного провоза запрещенных товаров. Это на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года, когда было возбуждено 122 дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...