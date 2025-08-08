В Пермский край завезли 56 тонн киргизских ягод, но персики не прошли контроль

В Пермский край с начала года ввезли почти 56 тонн ягод и фруктов из Киргизии, но партию персиков забраковали из-за обнаружения опасного вредителя. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«5 августа ведомство проконтролировало ввоз 4,4 тонн клубники, малины, ежемалины и персиков. Лабораторный анализ показал, что 1,18 тонн персиков заражены карантинным вредителем — восточной плодожоркой, и их запретили к реализации. Остальная продукция признана безопасной и допущена к продаже», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.
С начала 2025 года в Пермский край ввезли почти 56 тонн свежих ягод и фруктов из Республики Киргизия, тогда как в прошлом году поставок не было. Среди продукции — клубника, малина, черешня, персики, нектарины и абрикосы.
Ранее в первом полугодии 2025 года в Пермском крае уже проводились проверки на сотнях объектов, где реализуется плодоовощная продукция, и были выявлены партии, не соответствующие установленным требованиям. Тогда из оборота изъяли более одной тонны фруктов и овощей, а виновные лица были привлечены к административной ответственности. Контроль за качеством и безопасностью продукции в регионе продолжается.
