Путин заметил попытки Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин заявил о попытках западных стран пересмотреть итоги Второй мировой войны и проигнорировать решения международных трибуналов. Такое заявление глава государства сделал 29 августа в интервью китайскому изданию «Синьхуа», сообщает официальный сайт Кремля.

«Мы видим, что в ряде государств Запада фактически идет пересмотр итогов Второй мировой войны, откровенно игнорируются вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов. В основе таких опасных тенденций — нежелание вспоминать о прямой вине предшественников нынешних западных элит за развязанную ими мировую войну, стремление вымарать позорные страницы из своей истории, намерение поощрять реваншизм и неонацизм», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что сейчас растет число случаев оправдания нацистских преступников и искажения исторических фактов. По информации Кремля, российская сторона расценивает подобные действия как угрозу безопасности и стабильности в мире.

