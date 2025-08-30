Путин рассказал, что РФ и Китай выступают за реформирование ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин дал интервью китайскому изданию в преддверии визита в КНР
Путин дал интервью китайскому изданию в преддверии визита в КНР Фото:
новость из сюжета
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Россия и Китай выступают за реформу Организации Объединенных Наций, в том числе за расширение Совета Безопасности за счет стран Глобального Юга. Об этом 29 августа заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа».

«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации... В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки», — сообщил российский лидер в ходе беседы с журналистами.

Президент также отметил, что необходимость преобразований связана с изменениями в глобальном балансе сил и появлением новых центров влияния. По мнению главы государства, реформирование структуры ООН позволит повысить ее авторитет на мировой арене и сделать работу Совбеза более эффективной.

Ранее Владимир Путин на заседании Совета безопасности обсуждал развитие отношений с государствами СНГ, что также отражает стремление России укреплять сотрудничество с различными регионами. Теперь, выступая за реформу ООН и расширение Совбеза за счет стран Глобального Юга, Россия продолжает линию на усиление роли новых центров влияния в международных структурах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Китай выступают за реформу Организации Объединенных Наций, в том числе за расширение Совета Безопасности за счет стран Глобального Юга. Об этом 29 августа заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа». «Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации... В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки», — сообщил российский лидер в ходе беседы с журналистами. Президент также отметил, что необходимость преобразований связана с изменениями в глобальном балансе сил и появлением новых центров влияния. По мнению главы государства, реформирование структуры ООН позволит повысить ее авторитет на мировой арене и сделать работу Совбеза более эффективной. Ранее Владимир Путин на заседании Совета безопасности обсуждал развитие отношений с государствами СНГ, что также отражает стремление России укреплять сотрудничество с различными регионами. Теперь, выступая за реформу ООН и расширение Совбеза за счет стран Глобального Юга, Россия продолжает линию на усиление роли новых центров влияния в международных структурах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...