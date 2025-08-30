Путин рассказал, что РФ и Китай выступают за реформирование ООН

Россия и Китай выступают за реформу Организации Объединенных Наций, в том числе за расширение Совета Безопасности за счет стран Глобального Юга. Об этом 29 августа заявил президент России Владимир Путин в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа».
«Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации... В частности, ратуем за придание Совету Безопасности более демократического характера за счет включения в число его членов государств Азии, Африки и Латинской Америки», — сообщил российский лидер в ходе беседы с журналистами.
Президент также отметил, что необходимость преобразований связана с изменениями в глобальном балансе сил и появлением новых центров влияния. По мнению главы государства, реформирование структуры ООН позволит повысить ее авторитет на мировой арене и сделать работу Совбеза более эффективной.
Ранее Владимир Путин на заседании Совета безопасности обсуждал развитие отношений с государствами СНГ, что также отражает стремление России укреплять сотрудничество с различными регионами. Теперь, выступая за реформу ООН и расширение Совбеза за счет стран Глобального Юга, Россия продолжает линию на усиление роли новых центров влияния в международных структурах.
