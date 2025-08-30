«Снимают сливки»: в России возмутились ценами на цветы

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить рынок цветов из-за резкого роста цен к 1 сентября. По его словам, продавцы и поставщики необоснованно повышают стоимость букетов накануне Дня знаний, чем пользуются в условиях массового спроса.
«В этом году за парты сядут более 18 миллионов детей, в школу пойдут 1,5 млн первоклассников, соответственно продавцы цветов в очередной раз „снимут сливки“ и „заработают“ баснословные суммы на букетах ко Дню знаний. С этим пора заканчивать. „Справедливая Россия“ призывает ФАС России навести порядок, чтобы ко Дню влюбленных и 8 марта проблема „сезонного“ роста цен была решена», — заявил Миронов РИА Новости.
Он отметил, что даже небольшой букет сегодня может стоить тысячу рублей, а более крупные композиции — от 2500 до 3500 рублей. При этом курс валют стабилен, логистика после начала СВО перестроена, а многие цветы выращиваются внутри страны. Миронов подчеркнул, что причин для значительного удорожания букетов нет. По его словам, депутаты уже обращались в ФАС по поводу цен к 8 марта, но ситуация не меняется из-за монополизации рынка.
Ранее флорист Елизавета Ястова рассказала, что цены на цветы перед Днем знаний выросли из-за увеличенных поставок и затрат на логистику. Стоимость больших букетов достигает 5-6 тысяч рублей, тогда как небольшие композиции стоят 1,5-2 тысячи. В этом году наблюдается спрос на фермерские цветы с минимальной упаковкой, такие как астры и гладиолусы, в то время как тяжелые розы теряют популярность.
В России активно выращивают разнообразные цветы и зелень, а также импортируют из Голландии и Южной Африки. Рост спроса на 60% перед Днем знаний считается нормальным, так как цветы дарят в основном дважды в год. Цены также увеличиваются из-за общего повышения затрат на логистику и коммунальные услуги в сентябре. Эксперт Александр Анфиногенов пояснил, что продажи часто растут из-за отпускного настроения людей, и ретейлеры поднимают цены с учетом сезона, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.