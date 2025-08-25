25 августа 2025

Samsung готовится предустановить российский мессенджер Max на свои устройства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На все смартфоны и планшеты, реализуемые на территории РФ, будет устанавливаться MAX
На все смартфоны и планшеты, реализуемые на территории РФ, будет устанавливаться MAX Фото:

Южнокорейский производитель Samsung с 1 сентября 2025 года начнет предустанавливать российский мессенджер Max на свои смартфоны и планшеты, реализуемые на территории России. Помимо Samsung, аналогичные шаги рассматривают крупные китайские бренды.

«С 1 сентября национальный мессенджер будет в списке приложений для предустановки на смартфоны и планшеты. Он заменит там „VK мессенджер“», — передает ТАСС слова источника, близкого к участникам рынка. Отмечается, что  китайские бренды, такие как Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix также планируют в будущем внедрять Max на устройства.

Ранее Правительство РФ напомнило, что с 1 сентября 2025 года цифровая платформа Max станет обязательной для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России, заменив «VK Мессенджер», который был в списке обязательных приложений с 2023 года. Одновременно с этим отечественный магазин приложений RuStore также будет устанавливаться на устройствах с iOS и HyperOS.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Южнокорейский производитель Samsung с 1 сентября 2025 года начнет предустанавливать российский мессенджер Max на свои смартфоны и планшеты, реализуемые на территории России. Помимо Samsung, аналогичные шаги рассматривают крупные китайские бренды. «С 1 сентября национальный мессенджер будет в списке приложений для предустановки на смартфоны и планшеты. Он заменит там „VK мессенджер“», — передает ТАСС слова источника, близкого к участникам рынка. Отмечается, что  китайские бренды, такие как Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix также планируют в будущем внедрять Max на устройства. Ранее Правительство РФ напомнило, что с 1 сентября 2025 года цифровая платформа Max станет обязательной для предустановки на все смартфоны и планшеты, продаваемые в России, заменив «VK Мессенджер», который был в списке обязательных приложений с 2023 года. Одновременно с этим отечественный магазин приложений RuStore также будет устанавливаться на устройствах с iOS и HyperOS.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...